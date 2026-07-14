Alrededor del 14,2% de menores canarios dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante la semana lectiva

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 14,2% de los niños y adolescentes en Canarias dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante los días lectivos, una cifra que alcanza el 27,1% durante los fines de semana, según el informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Canarias' elaborado por UNICEF España, Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Ingeniería Informática entre 1.460 escolares de entre 10 y 20 años de 17 centros educativos del archipiélago.

Además la investigación ha constatado que el primer teléfono móvil llega a los menores canarios a una media de 11 años, así como que más del 70% de los alumnos de quinto y sexto de Primaria ya dispone de un dispositivo propio.

Asimismo el 96,8% de los encuestados participa en al menos una red social, el 87,6% lo hace en tres o más, y casi seis de cada diez disponen de más de un perfil en la misma plataforma, estando entre las aplicaciones más utilizadas WhatsApp, con un 89%, seguida de YouTube (86,3%), TikTok (80,5%) e Instagram (71,8%).

El estudio asocia la exposición digital temprana y sin acompañamiento con riesgos para la salud mental, apuntando que el 21% del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional y un 11,2% muestra un riesgo suicida elevado, una "tasa que es más del doble entre las chicas", con un 16,6%, frente a los chicos, con un 5,9%.

Asimismo el 49,8% de los menores duerme casi todos los días con el móvil en su habitación, de los que el 51,4% lo utiliza de madrugada.

Respecto a los usos problemáticos, el informe apunta a que el 6,3% de los adolescentes canarios ha desarrollado un uso problemático de las redes sociales, mientras que el 2,1% presenta un posible trastorno por el uso de videojuegos y un 3,2% se clasifica como jugador problemático en apuestas en línea.

En cuanto al acceso a contenidos pornográficos se produce de media antes de los 12 años, con un 14,7% de consumo habitual y un 10,6% que muestra signos de consumo problemático. También casi dos de cada diez menores refieren haber sufrido ciberacoso.

MEDIACIÓN PARENTAL

Por otra parte, el informe se refiere a la mediación parental, que indica "sigue siendo un área de mejora" en los hogares canarios, ya que tan sólo el 50,7% de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet y sólo el 38,3% establece límites específicos sobre los contenidos a los que acceden o suben a la red.

El estudio señala que hábitos sencillos como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático y las conductas de riesgo online.