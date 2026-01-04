Alrededor de un centenar de personas se concentran en Gran Canaria contra la injerencia de EEUU en Venezuela

Alrededor de un centenar de personas se concentran en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado en las horas centrales de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria en apoyo al pueblo venezolano bajo el lema 'No a la injerencia de EEUU. No a la guerra'.

Organizado por diferentes colectivos y asociaciones de izquierdas y con la asistencia de políticos como la diputada de Podemos Canarias en el Congreso, Noemi Santana, o el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (Nueva Canarias-Bloque Canarista), la cita tuvo como objetivo mostrar su solidaridad con Venezuela.

De esta manera, los asistentes a la concentración mostraron pancartas en las que se podía leer 'Fuera Trump de Venezuela' y banderas de Venezuela, de Cuba, de la II república española o la de Canarias con las siete estrellas verdes.

En declaraciones a los medios de comunicación, el miembro de la Plataforma Canaria por la Paz, contra la OTAN y por la Neutralidad de Canarias, José Miguel Ramírez Araña, ha hecho especial hincapié en que la convocatoria ha sido un acto de solidaridad con el pueblo venezolano y con su "soberanía nacional".

Así, ha hecho especial hincapié en que la actuación de Estados Unidos "se puede calificar de terrorista porque no es ni extracción ni, por supuesto, arresto". "Esto es un secuestro de un presidente de un Estado independiente, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su gestión", aseveró.

Ramírez Araña indicó que ha sido un caso de "no respeto" a las normas internacionales, en especial de las Naciones Unidas, que debe denunciarse primero al Consejo de Seguridad Internacional y luego, en el caso de haber veto de Estados Unidos, a la Asamblea de la ONU.