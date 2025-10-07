AM.Gobierno trasladará 20 menores migrantes esta semana y Canarias logra que solicitantes de asilo se valoren en centros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha explicado que desde el Ejecutivo central se ha planteado una propuesta este martes para la salida esta semana de 20 menores migrantes, al tiempo que se han conseguido que los solicitantes de protección internacional puedan ser valorados en los centros de protección.

Así lo ha indicado Rodríguez tras la reunión semanal mantenida con representantes del Gobierno central para tratar la derivación de menores de protección internacional. "Desde el Estado plantean una propuesta de salida esta semana de 20 menores", entre ellos, "una madre con su bebé, que también es quizás lo más significativo", apuntilló para agregar que es una de las propuestas hechas desde el Ejecutivo canario.

La menor, con su hijo a cargo, "va a ser trasladada esta semana", dijo Rodríguez, para añadir que este martes el Gobierno canario también ha recibido la petición de autorización para la salida de 11 menores este miércoles.

"Ya le hemos contestado sobre la marcha, a pesar de haberlo recibida a la una del mediodía. Le hemos dado traslado de esa autorización y nos falta hacer ahora las resoluciones, que daremos traslado a lo largo de esta tarde o de mañana por la mañana", apostilló.

De todas formas, matizó que desde el Gobierno central se comprometieron el mes pasado "a que en la primera quincena del mes de octubre saldrían en torno a unos 70 menores", sin embargo la propuesta hecha ahora "ronda las 47 plazas, En total, hay un planteamiento en la mesa de 100 menores que serían trasladados a lo largo del mes de octubre".

VALORACIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN

Por otro lado, Sandra Rodríguez se refirió a la valoración de los menores en los centros, apuntando que "después de un mes de haber reiterado todos los martes" la petición de que los "chicos comiencen a ser valorados en los centros de protección porque quieren continuar con su proyecto migratorio a través de la protección internacional", finalmente el visto bueno a esa petición se ha dado este martes.

En este sentido, Rodríguez expuso que se realizarán esas entrevistas a lo largo de esta semana para llevar a cabo esos traslados "a través de la unidad móvil que tiene la entidad Engloba, que es la que atiende a los menores en el Canarias 50".

Sin embargo lamentó que desde el 25 de marzo que salió el auto del Tribunal Supremo, en el que daban 10 días al Gobierno central para "dar respuesta a los más de 1.000 menores con protección internacional, bastantes han cumplido la mayoría de edad y no pudieron ser atendidos como menores asilados".

En concreto, apuntó, "tan solo han salido 161 menores a la Península y ahora mismo en el Canarias 50 permanecen 106 menores, es decir, hay unos 900 menores de protección internacional que siguen en Canarias".

Asimismo Rodríguez explicó que la semana pasada mantuvo una reunión con la Fiscal Superior, en la que se planteó el apoyo al Gobierno de Canarias a esta propuesta de que los menores sean entrevistados en el centro de protección "y la intención de estar presente en esas entrevistas para dar una mayor garantía a la salida y a los traslados de los menores a la península".

"Hoy le hemos planteado también que nos den respuesta con respecto a aquellos menores que tienen arraigo, pero que tienen protección internacional y que no van a renunciar a la misma, porque además consideramos que es un derecho que tiene que ser atendido por el Estado, ya sea en península como también en Canarias", dijo a lo que agregó que también se ha planteado si tienen intención de crear algún centro en el que sean acogidos estos menores con arraigo en el archipiélago.

En relación con ello, señaló que desde el Gobierno central se les ha expuesto que "es algo que están estudiando" y esperan que en las próximas semanas les den respuesta. "Estamos hablando de en torno a unos 30, 40 menores que están en el Canarias 50 y que después de no haber sido atendido en aquellos famosos 15 días que tenía el Estado para dar salida a los menores con protección internacional, pues han planteado su intención de quedarse en nuestra tierra", subrayó.

Estos expedientes, apuntó, "se están valorando y evaluando, tanto por la Fiscalía como por la Dirección General de Protección a la Infancia y Familias", ya que entienden que, en algunos casos, "ese arraigo que se está planteando no va más allá del conocimiento de su entorno o de aquellas amistades que tienen en el propio centro".

Por otro lado, en lo que se refiere al cribado del listado de menores con protección internacional, expuso que se ha comunicado que tienen 188 menores que han solicitado protección internacional pero "no tienen la resolución de acceso al sistema de atención de protección internacional que tiene que tramitar el Estado".

Así, indicó, que "sin ese paso no pueden ser trasladados y es algo" en lo que, aseguró, se ha insistido, ya que de los "205 que estaban viendo esta mañana, 17 son mayores de edad y los han cumplido a lo largo de estos últimos meses. Por lo tanto, continuarán con su proyecto migratorio ya como adultos y a través del sistema de protección internacional".

Finalmente, al ser cuestionada por la situación de los menores que han llegado a Canarias después de la declaración de contingencia migratoria extraordinaria realizada el 29 de agosto, Rodríguez indicó que a pesar de que el Real Decreto 658 ya establece que cualquier menor de edad que sea que llegue al archipiélago "tiene que ser trasladado en 15 días a la península, la realidad es que no han cumplido".

"El Real Decreto también recoge que en aquellos menores que es dudosa su edad, será la comunidad autónoma de destino la que tiene que llevar a cabo las pruebas de determinación de la edad. No obstante, como los trámites preprocesales se abren por la Fiscalía en nuestra comunidad autónoma, hemos decidido evitar más conflictos y en aquellos casos en los que podamos llevar a cabo con celeridad y con garantía las pruebas de determinación de la edad, lo haremos en Canarias", aseguró.

Esto, afirmó, es lo que hicieron la semana pasada con el "menor" que llegó a Lanzarote, y que finalmente no era, así como la semana pasada, el viernes en concreto, pasaron 15 personas pero seis "resultaron ser mayores de edad".

EL GOBIERNO CENTRAL CIFRA LOS TRASLADOS EN 364

Desde el Gobierno central defienden que han integrado hasta el momento a 364 jóvenes migrantes no acompañados solicitantes de asilo en su sistema de acogida.

Así lo ha informado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un vídeo-comunicado difundido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión semanal del comité interadministrativo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han precisado que, hasta el momento, ya se ha valorado a 292 menores, 247 en el Canarias 50, y 45 en los dispositivos canarios (niños menores de 14 años). Si a esa cifra se le añaden los 71 que se constató que ya eran mayores de edad, a día de hoy el Gobierno de España ha integrado en su sistema de acogida a 364 jóvenes.

Además, Cancela ha anunciado que se prevé que de aquí a finales de mes se traslade desde Canarias a la Península a cerca de 120 menores solicitantes de asilo, con un mínimo de 90 en las próximas tres semanas. Así, la previsión del Ejecutivo es que octubre termine con 500 menores trasladados.

inalmente, ha indicado que en la actualidad el centro de derivación de Canarias 50 cuenta con 104 menores, 47 de los cuales han manifestado su arraigo en el archipiélago y, una veintena aguardan por determinación de la edad.