Archivo - La catedral de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una persona ha sido encontrado en la tarde de este jueves en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria por un guardia civil que se encontraba fuera de servicio.

En concreto, la Policía Nacional fue comisionada por la Sala 091 a primera hora de la tarde de este jueves, después de recibir una información del Centro Operativo de Servicio (COS) de la Guardia Civil, en la que se indicaba que un guardia civil fuera de servicio había encontrado, en la escollera de la Avenida Marítima que está a la altura del Hiperdino de Triana, un móvil y un pasaporte con sangre.

Esto llevó al agente de la Guardia Civil a buscar en las inmediaciones y encontrar un cuerpo sin vida entre los tetrápodos, según ha informado la Policía Nacional, que activó a sus efectivos, que una vez en el lugar comprobaron que el cuerpo tenía síntomas de descomposición, y se encontraba en una zona de difícil acceso.

Asimismo la Policía Nacional alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias sobre las 17.00 horas, según informa el 112, que activó al Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de la capital grancanaria y Policía Local.

Además activó a Homicidios y a Policía Científica, ya que la investigación sigue abierta para conocer las causas de la muerta.