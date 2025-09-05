El 'Anaga Biofest' extiende a Fuerteventura su red de hermanamientos a través de las 'apañadas'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Anaga Biofest', proyecto organizado por Ecotouristing Ideas Regenerativas, en colaboración con la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, extiende su red de hermanamientos a la isla majorera reforzando su compromiso con la generación de vínculos entre los territorios enmarcados bajo esta declaratoria de la Unesco.

Para su director, Javier Tejera, este acto de hermanamiento pone de manifiesto "la importancia de generar redes de entendimiento entre las personas que habitan en estos espacios protegidos, para potenciar un desarrollo turístico regenerativo y equilibrado".

Con esta premisa, los días 6 y 7 de septiembre, el festival aterriza en la isla majorera para vivir de primera mano la experiencia de las 'Apañadas', declaradan recientemente por el Gobierno de Canarias como Bien de Interés Cultural, y conocer la riqueza de la biodiversidad de sus parajes a través de la observación ornitológica.

'Entre pastores y gambuesas: conociendo la tradición milenaria de las apañadas' se desarrollará este sábado entre las 8.30 y las 15.00 horas, siendo el punto de inicio en Ajuy (Pájara).

Este recorrido invita a volver la vista hacia atrás para conocer una de las tradiciones más antiguas de la isla de la mano de sus protagonistas, expertos ganaderos que recorren sus senderos para guiar al ganado y reunirlo según marca el calendario de las apañadas.

Con esta propuesta, el 'Anaga Biofest' quiere poner el foco en uno de los elementos más identificativos de la cultura majorera resaltando su aportación al desarrollo sociocultural y etnográfico de la isla, una práctica que debe ser protegida, conservada y transmitida, destacando no solo por sus elementos materiales, más reconocibles, como son las propias gambuesas salpicadas a lo largo del territorio, sino también por sus normas, creencias o las técnicas que se aplican para llevarla a cabo.

El recorrido se desarrolla entre el parque Rural de Betancuria, el monumento Natural de las Cuevas de Ajuy y el Arco de El Jurado. Como parte de la filosofía del festival y su apuesta por el desarrollo de un turismo regenerativo, la acción se llevará a cabo respetando los ritmos y el proceso marcado por el propio ganado, señalan los organizadores.

Esta propuesta se completa el domingo con la ruta ornitológica 'En busca de la tarabilla canaria en el barranco de Ríos Cabras', que arrancará a las 8.15 horas en Tesjuate (Pájara), un recorrido a pie que permitirá conocer la biodiversidad de la Isla a través de la observación de aves, prestando especial atención a la Tarabilla Canaria, especie endémica que solo se encuentra en Fuerteventura.

Como colofón se realizará una visita a la reserva ornitológica de Verde Aurora Bio Farm, un espacio dedicado a la conservación de la naturaleza, la agricultura ecológica, la sostenibilidad y las tradiciones majoreras.

Esta iniciativa no solo ofrece la oportunidad de disfrutar de la biodiversidad, además tiene un marcado carácter divulgativo en torno a la necesidad de conservar el hábitat natural de estas especies, destacando su papel como bioindicadores en un entorno único.

Las personas interesadas en participar pueden acceder a la información de ambas actividades en https://www.biofest-anaga.com/

En 2025, el 'Anaga Biofest' ha sido galardonado con el 'Premio Traveling for Happiness' en la categoría de Turismo Regenerativo, reconociendo su impacto transformador, su apuesta por la innovación social y su firme compromiso con el desarrollo territorial sostenible.