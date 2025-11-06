Analizan el litoral de La Gomera para tomar medidas frente a la subida del nivel del mar y la erosión costera - CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha ejecutado este jueves una campaña de medición en las inmediaciones del puerto de San Sebastián de La Gomera con el objetivo de conocer la profundidad, el relieve submarino y la composición del fondo marino, con el objetivo planificar medidas de adaptación ante la subida el nivel del mar y la erosión costera.

El presupuesto para analizar estas seis áreas en toda Canarias asciende a 111.300 euros, y el proyecto que lo integra, el ADAPTACOST6, cuenta con una inversión de 2.317.300 euros, según ha informado el departamento en una nota.

El consejero del área, Mariano Zapata, ha recordado que San Sebastián de La Gomera es uno de los enclaves de Canarias que puede sufrir los efectos del cambio climático, ya que en este tramo de costa confluyen infraestructuras de primer nivel, como el principal puerto de la isla, la Avenida de los Descubridores o el Paseo de Fred Olsen, la playa y espacios públicos recreativos.

Así, ha subrayado que la Consejería trabaja en estos estudios para contar con información científica de "alta precisión", que permita anticiparnos a los riesgos y diseñar soluciones de adaptación "claras y eficaces" que garanticen la seguridad de la población y de los servicios esenciales en las próximas décadas.

De este modo, Zapata ha incidido en que, con los datos obtenidos, se elaborarán escenarios climáticos de alta resolución para el año 2050, que permitirán simular diferentes situaciones de inundación y erosión, lo que constituirá la base para priorizar y dimensionar medidas de adaptación dentro de la estrategia de resiliencia costera de Canarias. "Uno de los principales objetivos es contar con datos científicos que nos ayuden a proteger a la población de esos efectos que puedan producirse", ha advertido el consejero.

SOBRE LA ACTUACIÓN

La actuación realizada ha permitido elaborar una cartografía submarina de un tramo de 600 metros de costa, en la zona del puerto y la Playa de San Sebastián, abarcando un área total de casi 43 hectáreas. Además, se tomaron muestras de sedimentos para analizar la textura y las características del fondo marino.

Los trabajos los realizó la empresa ECOS, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L., contratada por TRAGSATEC, entidad responsable de la coordinación del proyecto ADAPTACOST6. Las campañas de campo se desarrollaron entre junio y agosto de 2025, utilizando ecosonda multihaz, navegación inercial y técnicas de compensación de movimiento para garantizar la precisión de los resultados.

El estudio de La Gomera forma parte del encargo ADAPTACOST6, que incluye un total de seis zonas del litoral canario en las islas de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.