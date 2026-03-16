Aparece el cuerpo sin vida de una persona en los tetrápodos de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una persona ha aparecido a primera hora de este lunes en los tetrápodos de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado la Policía Nacional.

La alerta, indican, se ha producido sobre las 09.50 horas, cuando se informó de la aparición de un cuerpo sin vida en la zona de tetrápodos, a la altura del Teatro Pérez Galdós.

Seguidamente se han desplazado hasta el lugar agentes de la Policía Nacional, en concreto se ha comisionado a Homicidios, que se encargará de la investigación para conocer las causas de la muerte.

Si bien, puntualizan, aún no se ha podido identificar el cadáver, ya que estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que habrá que esperar al informe del anatómico forense.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local que, han informado en su cuenta oficial de 'X', del cierre del carril derecho de la GC-1, en sentido norte, a la altura de calle Munguía, ante la intervención que se realiza.