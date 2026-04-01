Aprobado definitivamente el proyecto de rehabilitación del firme de la TF-1, con 16 millones de inversión - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles definitivamente el proyecto de rehabilitación de la TF-1, en su trayecto desde Santa Cruz de Tenerife al Valle de Güímar, que cuenta con una inversión de 16 millones de euros.

Así lo ha informado el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno, donde también ha comparecido el vicepresidente Lope Afonso.

De este modo, finalizado el procedimiento de información pública y resueltas dos alegaciones, el proyecto está en condiciones de ejecutarse "próximamente" una vez se ultime su adjudicación. La inversión alcanza los 16 millones de euros, así como hasta 18 kilómetros de actuación.

Además de la rehabilitación, la actuación mejorará la capa de rodadura y la adherencia que reduce el ruido en una vía por la que diariamente circulan 70.000 vehículos. Se ejecutarán bandas sonoras en los bordes de la calzada, repintarán la señalización horizontal con pintura termoplástica, la instalación de vallado en la mediana y la renovación de la señalización informativa en los enlaces.

En detalle, el Lote 1 de la actuación comprende los municipios de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con un plazo estimado de ejecución de seis meses y un presupuesto de 8,9 millones de euros. El Lote 2, El Rosario, Candelaria y Güímar, con una inversión aproximada de 7,1 millones de euros.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

El Consejo de Gobierno de Cabildo de Tenerife también ha aprobado este miércoles un convenio junto a la FECAM para reforzar la coordinación de emergencias en Protección Civil. La iniciativa responde a la necesidad insular de "actualizar" con carácter general el actual marco de emergencias.

Señala el vicepresidente segundo que son "muchos" los municipios en la isla que requieren de actualizar sus respectivos planes de emergencia municipales, ya sea para fenómenos meteorológicos adversos como para futuras emergencias volcánicas, por lo que este convenio prevé dar cobertura tanto en medios técnicos como humanos, para emprender estas labores y actualizaciones.

La vigencia del convenio se ha estipulado en cuatro años, con posibilidad de próroga por otros cuatro años más para que el sistema de emergencia insular consiga estar "perfectamente integrado".