Apuñalan a un hombre en Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria, por "celos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido apuñalado en la noche de este viernes en la plaza de Manuel Becerra, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos se han producido sobre las 22.40 horas de este viernes cuando la víctima se encontraba con una mujer y en el lugar apareció la expareja de la chica, que presuntamente apuñaló en varias ocasiones al hombre por "celos".

Seguidamente hasta el lugar se desplazaron servicios de emergencias, que atendieron a la víctima en el lugar, mientras que el agresor huyó, y en estos momentos la Policía Nacional, que lo tiene "plenamente identificado", lo busca para detenerlo por presunto delito de homicidio en grado de tentativa.