La aridez aumentará de forma generalizada en Canarias a finales de siglo, según un estudio de la ULL

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) analiza cómo podría evolucionar la aridez en Canarias a lo largo del siglo XXI como consecuencia del cambio climático y los resultados apuntan a un aumento generalizado de estas condiciones en todo el archipiélago hacia finales de siglo, aunque con ciertas diferencias entre islas, lo que podría tener importantes consecuencias sobre la disponibilidad de recursos hídricos y sectores como la agricultura.

La aridez hace referencia al grado de deficiencia hídrica de un territorio y está condicionada por factores como las precipitaciones, la temperatura, la evapotranspiración, las características del suelo o la vegetación, entre otros.

El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones asociadas al cambio climático pueden intensificar estas condiciones, disminuir la disponibilidad del agua y favorecer procesos como la degradación del suelo y la desertificación, detalla la ULL en una nota.

En las regiones insulares, estos efectos adquieren especial relevancia debido a sus características geográficas y a la limitada disponibilidad de recursos hídricos.

En Canarias, diferentes estudios han observado una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas durante las últimas décadas.

En este contexto, esta investigación, 'Climate projections and the increasing aridity in the Canary Islands', publicada en la revista 'Theoretical and Applied Climatology', analiza la evolución futura de la aridez en el archipiélago mediante diferentes escenarios de cambio climático.

El artículo lo firman Noelia Cruz Pérez, primera autora, Susana Clavijo Núñez y el catedrático Juan Carlos Santamarta Cerezal, que ha coordinado el trabajo, los tres del departamento de Ingeniería Agraria y Medio Natural de la Universidad de La Laguna, junto a Katjusa Potocnik, de la Universidad de Liubliana, y César Paradina, de FICLIMA.

El estudio compara el período 1985-2014 con tres etapas temporales del siglo XXI: 2021-2050, 2041-2070 y 2071-2100.

Los dos primeros se solapan durante una década para mantener períodos de 30 años, el intervalo de referencia habitual en climatología.

Esta investigación utiliza diez modelos climáticos globales y dos escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), uno intermedio (SSP2-4.5) y otro más desfavorable, de emisiones altas (SSP5-8,5), que se traducen a escala local mediante la metodología FICLIMA hasta alcanzar una resolución de 100 x 100 metros.

El estudio mide la aridez mediante un índice que relaciona la precipitación con la demanda atmosférica de agua de tal forma que cuanto menor es el valor, mayor es la aridez.

VALORES MEDIOS

En el período 1985-2014, los valores medios oscilan entre 0,10 en Lanzarote y Fuerteventura, que se clasifican como áridas, y 0,52 en La Gomera, la única isla en la categoría subhúmeda seca.

La Palma (0,39), Tenerife (0,35) y Gran Canaria (0,35) se sitúan en la categoría semiárida, mientras que El Hierro (0,18) también se clasifica como árido.

Las proyecciones apuntan a cambios de categoría en algunas islas y La Gomera pasaría de subhúmeda seca a semiárida en ambos escenarios.

Gran Canaria pasaría de semiárida a árida (0,17) únicamente en el escenario de emisiones altas a finales de siglo, mientras que Tenerife, con el mismo valor de partida, quedaría en el límite de la categoría semiárida (0,21).

Con emisiones altas, Lanzarote y Fuerteventura seguirían siendo áridas, pero a finales de siglo se situaría en torno al umbral de la hiperaridez (0,05 y 0,06).

En valor absoluto, el índice apenas baja unas centésimas, pero eso supone una reducción del 40 al 50% sobre valores que ya eran muy bajos, por lo que el artículo advierte de implicaciones especialmente serias para la gestión del agua y los cultivos de regadío.

El trabajo coincide con estudios anteriores en que la aridez tendería a aumentar a lo largo del siglo y en que los cambios serían menores en las islas orientales.

No obstante, difiere en dónde se concentran los mayores aumentos pues los estudios previos situaban en las vertientes sureste de Tenerife y Gran Canaria mientras que las nuevas proyecciones los sitúan, en valor absoluto, en La Gomera, la costa este de La Palma y las zonas más húmedas del norte de Tenerife y Gran Canaria.

Ante el aumento proyectado de la aridez, el artículo repasa medidas de adaptación propuestas en la literatura para la gestión del agua y la agricultura.

Entre ellas figuran la recogida de agua de lluvia, sistemas de riego más eficientes, prácticas agrícolas sostenibles y cultivos resistentes a la sequía.

El artículo advierte, además, de que su aplicación depende de las condiciones locales, de la financiación disponible y del apoyo al sector agrícola.

El equipo investigador concluye que hacen falta proyecciones climáticas a pequeña escala para diseñar estrategias adaptadas a las características de cada territorio.

"Con 100 metros de resolución se puede ver qué ocurre en cada vertiente y en cada zona de cultivo, que es la escala que necesitan quienes planifican el agua en las islas", explica Santamarta.