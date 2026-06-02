Arranca la PAU en Canarias con más de 10.700 estudiantes y catorce sedes

Comienzo de la PAU en la sede de Puerto de la Cruz - GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 2 (EUROPA PRESS)

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han arrancado este martes en Canarias con un total de 10.742 estudiantes --9.158 en la fase general-- en catorce sedes distribuidas en siete islas del archipiélago.

Concretamente, 5.458 corresponden a la Universidad de La Laguna (ULL) y 5.284 a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Del total de matriculados, 4.393 son chicos, y la mayoría, 6.349, chicas, de los cuales, en la fase general, se han inscrito 9.158 (3.839 chicos y 5.319 chicas). El resto, 1.584 estudiantes, se presentan a la fase específica (893 pertenecen a la ULL y 691 a la ULPGC).

Por universidades, la ULL registra 4.565 matrículas en la fase general, con 1.904 alumnos y 2.661 alumnas, mientras que la ULPGC contabiliza 4.593 matrículas, de las que 1.935 corresponden a chicos y 2.658 a chicas.

Por islas, Tenerife registra 4.950 estudiantes matriculados, de los que 4.109 concurren a la fase general, mientras que en La Palma se contabilizan 383 matrículas, con 340 estudiantes en fase general, La Gomera registra 83 personas matriculadas, de las que 77 participan en la fase general, y El Hierro suma 42 matrículas y 39 estudiantes en dicha fase.

En el ámbito de la Ulpgc, Gran Canaria concentra 3.975 estudiantes matriculados, con 3.466 en fase general, frente a las 757 matrículas de Lanzarote (662 corresponden a la fase general) y los 552 estudiantes matriculados en Fuerteventura (465 en fase general).

Por modalidades y vías de acceso, la rama de Artes reúne a 471 estudiantes, distribuidos entre 235 de la ULL y 236 de la ULPGC; mientras que la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales reúne 3.754 matrículas, con 1.829 en la ULL y 1.925 en la ULPGC, y la de Ciencias y Tecnología registra 4.777 estudiantes, de los que 2.423 pertenecen a la ULL y 2.354 a la Ulpgc.

La modalidad general suma 159 estudiantes matriculados, con 78 en la ULL y 81 en la ULPGC, mientras que se contabilizan 1.033 estudiantes con título de Bachiller obtenido en años anteriores que concurren para mejorar calificación o completar fases, correspondiendo 345 a la ULL y 688 a la Ulpgc.

CASI 550 PROCEDEN DE FP

En cuanto al alumnado procedente de Formación Profesional asciende a 548 estudiantes, todos ellos registrados en la ULL, ya que la Ulpgc agrupa conjuntamente en la categoría de Bachillerato a los estudiantes que acceden desde Ciclos Formativos de Grado Superior y los de Bachillerato de años anteriores, que se presentan únicamente a la fase específica.

Para el desarrollo de las pruebas, la Universidad de La Laguna contará con sedes en el Campus de Guajara, así como en Adeje y Puerto de la Cruz, esta última de nueva incorporación.

En La Palma, las pruebas se celebrarán en los IES Alonso Pérez Díaz (Santa Cruz de La Palma), y José María Pérez Pulido (Los Llanos de Aridane), también de nueva incorporación.

Asimismo, se habilitan sedes en el IES San Sebastián de La Gomera y en el Centro de Profesorado de Valverde y el IES Garoé, en El Hierro.

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispondrá de sedes en sus edificios de Arquitectura, Ingenierías, Telecomunicaciones y La Granja, así como en los institutos de la Consejería de Educación Agáldar, Santa Lucía de Tirajana y Juan Pulido Castro, en Gran Canaria; César Manrique, en Lanzarote, y Santo Tomás de Aquino y Vigán (este último también de nueva incorporación), en Fuerteventura.

LAS NUEVAS SEDES, "UN ACIERTO"

Para el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, la incorporación este año de nuevas sedes para la celebración de la PAU ha sido "todo un acierto, ya que permite acercar las pruebas al alumnado" y evitar grandes desplazamientos en unos días marcados por los nervios y la tensión propios de los exámenes.

En este sentido, destacó que esta "descentralización facilita que los estudiantes dispongan de más tiempo para centrarse en las pruebas y afrontar en mejores condiciones", unas jornadas que calificó de "decisivas" para su futuro académico.

Asimismo, trasladó "toda la suerte del mundo" a los más de 10.700 jóvenes que concurren este año a la PAU, a quienes definió como "parte del futuro y del desarrollo de Canarias".

El de hoy es "un día grande para todos los chicos y chicas que llevan todo el año trabajando", expresó el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, quien se mostró convencido de que, además, el alumnado que se examina desde hoy "va a dar sus frutos", y que, como en años anteriores, se obtendrán "grandes resultados".

Unos resultados que serán posibles también gracias al esfuerzo logístico de las sedes, que el viceconsejero también agradeció y entre las que, por primera vez, figura el Puerto de la Cruz, "un acierto", según José Manuel Cabrera, que el alcalde, Leopoldo Afonso, valoró como algo "maravilloso", al tiempo que agradeció al Gobierno su "apuesta decidida" por el municipio.