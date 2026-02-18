Arriba a Gran Tarajal (Fuerteventura) los 59 migrantes rescatados por Salvamento a 61 kilómetros de Canarias

Salvamar Izar - SALVAMENTO MARÍTIMO

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha arribado durante la tarde de este martes al puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura) con los 59 migrantes, entre ellos siete mujeres, rescatados a unos 61 kilómetros (33 millas náuticas) al suroeste de Morro Jable, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación con los 59 migrantes fue rescatada después de que la Guardia Civil informara de la salida de una neumática de Tarfaya (Marruecos) con inmigrantes, lo que motivó el aviso a buques que se encontraban en la zona, siendo avistada por un mercante a unas 33 millas al suroeste de Morro Jable.

Por su parte, el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas movilizó a la salvamar Izar, que rescató a los 59 migrantes, quienes una vez en puerto fueron asistidos por el dispositivo sanitario en el lugar, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, teniendo que realizar el traslado de una persona a un centro hospitalario con pronóstico moderado.