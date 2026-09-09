Arriba una patera por sus propios medios a la playa Bastián, en Teguise (Lanzarote), con 21 migrantes

Archivo - Patera en el mar
Archivo - Patera en el mar - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 9 septiembre 2026 15:59
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ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Una embarcación, con 21 inmigrantes, ha arribado este miércoles por sus propios medios a la playa Bastián, en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los inmigrantes han sido atendidos en dicha playa por el personal del dispositivo sanitario compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja.

Tras ser asistidos, se ha indicado que todas las personas presentaban buen estado general.

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