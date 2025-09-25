Artenara (Gran Canaria) acogerá este domingo la celebración del Día Mundial del Turismo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Artenara acogerá este domingo, 28 de septiembre, el Día Mundial del Turismo en el Norte de Gran Canaria 2025 bajo el lema específico "Avanzando hacia la transformación sostenible", en sintonía con el lema internacional de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La celebración de este día está organizada por Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Artenara, y cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Para ello, la jornada se concibe como una experiencia "inspiradora y participativa", que busca posicionar el norte de la isla como referente insular del ecoturismo, el turismo activo y toda la gama de turismo de naturaleza.

Al respecto, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, indicó que eventos como este "permiten mostrar que Gran Canaria es mucho más que sol y playa", aludiendo ala diversidad de la isla, con un "interior rico en patrimonio, cultura y naturaleza", que se quiere poner en valor.

"Simboliza el trabajo conjunto de instituciones, empresas y ciudadanía para avanzar hacia un modelo turístico más justo, equilibrado y respetuoso con el territorio", apuntilló.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Teodoro Sosa, expuso que la iniciativa representa una "oportunidad de transformación", ya que el objetivo "es claro: atraer a la ciudadanía de toda la isla, dinamizar la economía local y dar visibilidad a empresas, artesanos y colectivos del norte".

"La Mancomunidad quiere seguir liderando este camino de la mano del Cabildo, de los ayuntamientos y del sector", dijo, para añadir que "simboliza" lo que se entiende por "turismo responsable en el norte: cercanía, autenticidad, sostenibilidad".

Para el presidente de la Mancomunidad la elección de Artenara cuando se cumple medio siglo de la creación de esta celebración, "representa toda una declaración de intenciones en el camino de la diversificación turística de la isla".

Por su parte, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz Luján, aseguró que es un "verdadero orgullo" ser la sede del Día Mundial del Turismo 2025, resaltando que el municipio, el "más alto de Gran Canaria, alberga paisajes de enorme valor natural y cultural", y que tiene el reto de convertirse en un destino de referencia en ecoturismo y turismo activo.

También resaltó la dinamización comercial que representa una celebración de este tipo.

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, informó de la entrega de los reconocimientos a las buenas prácticas turísticas dentro de la comarca. De este modo, en el apartado de ocio el premiado es Nativo Las Palmas (Moya), mientras que Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea) en la categoría de restauración.

En alojamiento se galardona a Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Casa El Pinzón Azul (Valleseco). En sostenibilidad, el premio ha recaído en Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía). Finalmente, en innovación se reconoce la labor de César Enric-Agut Ferré (Artenara) y la Travesía de Afurgad (Firgas).

El programa de actividades por el Día del Turismo incluirá rutas ecoturísticas gamificadas, actividades de turismo activo accesible y en la naturaleza, una cata de vinos comentada, conferencias técnicas con expertos en turismo sostenible, la entrega de premios a iniciativas turísticas del norte de la isla, feria de empresas y artesanos locales, así como un concierto de clausura en la Plaza de San Matías, centro neurálgico de la jornada.

De esta forma, se busca atraer visitantes de toda la isla, dinamizar la economía local, visibilizar el valor paisajístico y cultural de Artenara y reforzar alianzas institucionales y sectoriales. También se dispondrá de guaguas lanzadera desde distintos puntos de Gran Canaria para facilitar la movilidad sostenible.

La participación será gratuita con inscripción previa a través de la web diamundialdelturismo.com, dado que las plazas son limitadas. Con este evento, la Mancomunidad del Norte reafirma su compromiso con un turismo responsable, diverso y de calidad, demostrando que la transformación del modelo turístico insular "es posible y deseable" cuando instituciones, ciudadanía y sector trabajan juntos.