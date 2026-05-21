Ascav cree que el Supremo "ha hecho justicia" al anular el Real Decreto de registro único de pisos turísticos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha dicho este jueves que el Tribunal Supremo "ha hecho justicia" al anular el Real Decreto de registro único de pisos turísticos lo que permite que "miles de propietarios de viviendas vacacionales pueden dormir más tranquilos sabiendo que el Tribunal Supremo ha enderezado el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España".

Ahora, señala la asociación en una nota, "miles de propietarios podrán reclamar a los registradores lo que pagaron al amparo de una norma nula", al igual que "todos aquellos que fueron ilegalmente excluidos de la comercialización" ya que "se les abre la vía para reclamar al Gobierno de España por responsabilidad patrimonial ante los daños causados por lucro cesante".

"No podemos más que sentirnos satisfechos, orgullosos del trabajo bien hecho", apunta Ascav, que recuerda que interpuso recurso ante el Supremo y que este fallo judicial es el primero de un total de cinco.