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A falta del recuento de ocupantes la última embarcación, han desembarcado en la isla 214 inmigrantes

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

El número de cayucos llegados este domingo a la isla de El Hierro ha ascendido a cinco después de que Salvamento Marítimo y Guardia Civil hayan interceptado otros dos durante las horas centrales de la jornada.

Así lo ha informado el organismo estatal, que recuerda que durante la madrugada se escoltaron dos embarcaciones hasta el Muelle de La Restinga con 75 y 82 inmigrantes, respectivamente; y que se hizo lo propio sobre las 09.00 horas con un tercer cayuco que transportaba 22 personas.

Respecto a la cuarta embarcación, fue pasadas las 12.00 horas de este domingo cuando la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil avisó al Centro de Coordinación de Salvamento (CCR) de Tenerife de que había avistado un cayuco a doce millas de El Hierro y que lo escoltaba a puerto.

En este sentido, la salvamar Acrux relevó a la patrullera en la escolta, puesto que ésta tuvo que dirigirse a otra zona para comprobar un nuevo eco en el radar, y trasladó a sus 35 ocupantes, entre ellos una mujer y un menor, a tierra.

Respecto al quinto cayuco, la Río Guadiato confirmó que el eco detectado a unas diez millas de la isla correspondía con una nueva embarcación irregular y, junto a la salvamar Diphda, los escoltaron hasta el muelle. Por el momento no hay cifra oficial de ocupantes.

Con estas embarcaciones serían seis las llegadas a El Hierro durante el fin de semana después de que este sábado interceptaran un cayuco con 67 subsaharianos, entre ellos cinco mujeres y cuatro menores.