Ascienden a siete los cayucos que llegan este viernes a El Hierro

Archivo - Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 6 (EUROPA PRESS)

La isla de El Hierro ha recibido desde la pasada madrugada y durante la mañana de este viernes un total de siete embarcaciones irregulares, interceptadas por agentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

La primera embarcación fue detectada a la 01.00 horas, a unas 11 millas al sur de La Restinga. Así, el centro coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Navia, que salió al encuentro de la embarcación, en la que viajaban unas 174 personas migrantes, según informó a Europa Press el organismo estatal.

Más tarde, a las 04.42 horas, desembarcó en el puerto de La Restinga una segunda embarcación irregular que, acompañada hasta la zona por la salvamar Mízar, fue detectada a unas 12 millas al sur de La Restinga.

Por el momento, no hay una estimación de cuántas personas migrantes viajarían en este cayuco.

Además, a las 5.42 horas, desembarcaron en La Restinga otras 166 personas a bordo de una tercera embarcación irregular que fue localizada navegando a 13 millas al sur y a cuyo encuentro acudió la salvamar Mízar.

Esta mañana, a las 9.32 horas y a las 11.04 horas se interceptaron otros dos cayucos a 12 y 2 millas al sur de la isla. Además, a las 7.32 y 7.33, muy próximos al muelle, fueron detectadas otras dos embarcaciones, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a Europa Press.

Por el momento, Salvamento Marítimo y Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias no han podido ofrecer cifras sobre el número de personas que viajarían en estas últimas embarcaciones.