El futbolista Raúl Asencio, absuelto por revelación de secretos en el caso del vídeo sexual tras el perdón de víctimas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 (EUROPA PRESS)

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido absuelto de un delito de revelación de secretos en el juicio que se ha celebrado este jueves en Gran Canaria tras el perdón de las dos víctimas en el caso sobre la grabación --sin permiso-- y difusión de relaciones sexuales consentidas entre dos mujeres --una menor en el momento de los hechos-- con otros tres futbolistas en un 'beach club' en la costa de Amadores, en el sur de la isla, en junio de 2023.

Tras una sesión que se ha prolongado durante algo más de tres horas, la plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha dado por cerrado el caso tras escuchar a las víctimas confirmando que perdonaban a los acusados y el informe de la Fiscalía retirando los cargos contra uno de ellos y rebajando su petición de condena para los otros tres.

Así, la magistrada Virginia Peña, que descartó la nulidad de la causa por supuesta mala praxis en la incautación de los teléfonos, ha dictado sentencia de conformidad 'in voce' en consonancia con el informe de la fiscal.

De esta forma, a Asencio se le han retirado los cargos y ha sido absuelto, y los tres futbolistas acusados de distribución de pornografía infantil --Andrés García Moreno, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez Lima por entonces jugadores del Real Madrid C-- han sido condenados a un año de prisión, que queda en suspenso a condición de que no vuelvan a delinquir en ese periodo, dos años de alejamiento de las víctimas y a tres de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con menores.

Además, deberán de seguir un curso de reeducación en materia sexual, según recoge el fallo.

La sentencia es firme y cierra definitivamente el proceso pues las partes han confirmado que la acatan y no la recurrirán, detallan desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).