Asián dice que el presupuesto canario es una muestra de la "estabilidad" del Gobierno pese a la "incertidumbre"

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha comentado que la elaboración del presupuesto autonómico es una muestra de "estabilidad" del pacto de Gobierno y afronta "certidumbre" a los ciudadanos, con una "apuesta" por las personas y la "sostenibilidad y mejora" del estado del bienestar más el desarrollo de los sectores productivos.

En el debate de primera lectura en el Pleno del Parlamento ha comentado que se cumple con los objetivos de estabilidad financiera pero con "cautela" debido al "contexto de incertidumbre" derivado de la falta de información del Gobierno central.

Ha apuntado que se ha recurrido a los datos económicos de 2023, que se han "borrado" 226 millones pendientes para las islas y no se ha traspuesto el marco normativo español al europeo, lo que permitiría quitar cierta "asfixia" a las administraciones públicas.

Asián ha detallado que se prevé un crecimiento del PIB en Canarias del 1,9% el próximo año, aunque ha precisado que las previsiones son "muy volátiles", ha apuntado que la deuda pública queda en 6.680 millones y que el gasto no financiero suma un total de 12.491,4 millones, un 7% más.

La consejera ha reivindicado que el presupuesto se elabora "a gasto real", ha advertido de las "amenazas" que se ciernen sobre el REF en una futura reforma del sistema de financiación, y resaltado que todas las partidas vinculadas al estado del bienestar crecen, lo mismo que todos los sectores, salvo Obras Públicas, que cae un 14,2% debido a que se desliza la inversión del convenio de carreteras.

En cuanto a las medidas fiscales, ha apuntado que llegado "al límite" de mantener el estado del bienestar, se han logrado introducir medidas de "alivio" como bonificaciones para la compra de vivienda, ha aumentado la tributación por motivos de salud a las bebidas refrescantes, se ha suprimido el AIEM a la fabricación de productos petrolíferos, sigue la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF y se mantiene la bonificación a los carburantes en las islas no capitalinas.