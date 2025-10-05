Asistida una mujer de 42 años tras declararse un incendio en una vivienda en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 42 años, ha tenido que ser asistida por servicios de emergencia este domingo tras declararse un incendio en la calle Juan de Tejera, en el Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 9.00 horas de este domingo, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta sobre el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a una habitación de la vivienda. Por su parte, el personal del Servicio Canario de Urgencias asistió a la mujer, que presentó una intoxicación por inhalación de humo de carácter leve.

Finalmente, precisó de traslado en una ambulancia del SUC a Hospiten Bellevue.

Por su parte, los servicios policiales aseguraron la zona e instruyeron las diligencias correspondientes.