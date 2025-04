Asociación de Cadenas Hoteleras de Canarias descarta romper con Ashotel y se reivindica como "foro de debate"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cadenas Hoteleras de Canarias (ACHC), creada recientemente y que agrupa a las grandes compañías del subsector turístico, ha afirmado este viernes que no va a romper con la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, y que su puesta de largo se debe a crear un "foro debate" para analizar y resolver problemas específicos.

En un comunicado ha afirmado que una posible ruptura "nada tiene que ver con la realidad" al tiempo que se muestran "sorprendidos" con los "ataques injustificados" recibidos por Ashotel y su presidente, Jorge Marichal.

"La ACHC nace para sumar y aportar nuevas visiones desde la óptica de empresas que tienen una proyección no solo nacional, sino también internacional, la cual difiere de la que puedan tener otros establecimientos de menor tamaño y localización. Esto, per se, no significa nada malo, sino que hay cuestiones que consideramos que deben ser abordadas entre empresas que comparten algunos problemas comunes, especialmente en el ámbito laboral", destaca la presidenta, Pilar Parejo.

La asociación lanza un "mensaje de unidad empresarial" en un momento de "gran presión social, gubernamental y sindical" contra el sector alojativo y entiende que "es el momento de sentarse a negociar mejoras para los trabajadores y trabajadoras del sector y también para las empresas".

"Confiamos plenamente en la capacidad de nuestros representantes de Ashotel en la mesa negociadora del convenio para conseguir los mejores acuerdos para todos, tal y como ha ocurrido en los más de treinta años de negociación colectiva en esta provincia", señala Parejo.

Con todo, insiste en el "inequívoco compromiso" de la asociación con Ashotel y su consejo directivo "como foro de decisión y debate" y del que se sienten "muy honrados de formar parte".