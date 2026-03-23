Asociación de Memoria Histórica de Tenerife insta al Gobierno canario a homenajear a víctimas isleñas de la Dictadura

Personas fusiladas y desaparecidas durante el golpe de Estado en Tenerife, entre ellas el último alcalde republicano, José Carlos Schwartz - ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHT) de Tenerife, a través de su presidenta Mercedes Pérez Schwartz, ha registrado este lunes una petición formal de reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para rendir homenaje a las víctimas canarias de la dictadura coincidiendo con el 'Día Internacional del Derecho a la Verdad' que se celebra este 24 de marzo, y la proximidad del 90 aniversario del golpe de Estado de 1936.

Desde la asociación se recuerda que esta fecha rinde homenaje a quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones, y se subraya que "todavía queda mucho por hacer" en relación con las víctimas de la represión franquista en Canarias.

Según investigaciones de la Universidad de La Laguna, solo en Tenerife se contabilizan 182 víctimas mortales directas, entre las que se encuentran 60 desaparecidos, 68 fusilados y 35 fallecidos por torturas o enfermedades en prisión.

A nivel autonómico, se estima que entre 1936 y 1937 desaparecieron 891 personas en toda Canarias debido a su apoyo al Frente Popular.

"Esta fecha se estableció para rendir homenaje a quienes sufrieron secuestros, torturas, desaparición y muerte. Es una obligación de las administraciones públicas realizar medidas de restitución y rehabilitación", asegura la presidenta de la asociación en una nota.

Pérez Schwartz subraya la vigencia de la ley 20/2022 de Memoria Democrática que establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar la reparación y dignificación de las víctimas.

En este contexto, recuerda también que el Parlamento de Canarias aprobó en marzo de 2023 la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, actualmente pendiente de actualización.

Así, ante la falta de convocatorias de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica en este primer trimestre de 2026, la asociación plantea acciones urgentes como el refuerzo de la Comisión de la Memoria, creada en 2020 para coordinar las políticas de reparación, la actualización de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, iniciar los trámites para declarar el Palacio de Justicia de la plaza de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife (antiguo centro de tortura) como 'Lugar de Memoria' y la organización de una ofrenda floral en la fosa marina de San Andrés y planificación de actos para el 31 de octubre, día de homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura.

El escrito también pone el foco en los 45 canarios que terminaron en campos de concentración nazis como Mauthausen y en las miles de personas que se vieron forzadas al exilio en barcos clandestinos durante las décadas de los 40 y 50.

La ARMHT insiste en que, según la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, es "imperativo" que el Gobierno canario lidere estas acciones de dignificación para "cerrar una herida que aún marca la historia del archipiélago y a miles de familias".