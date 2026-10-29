Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife pide proteger la Batería del Barranco del Hierro

Recreación de fusilamientos en la Batería del Barranco de El Hierro - ASOCIACIÓN DE LA MEMORIA DE HISTÓRICA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife reclama a las administraciones públicas medidas concretas para reconocer a las víctimas de la guerra civil y el franquismo con motivo del día de recuerdo y homenaje cada 31 de octubre, entre ellas la protección de la Batería del Barranco del Hierro.

La presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, considera en una nota "imprescindible" que las instituciones dejen de aplazar actuaciones necesarias para recuperar y dignificar los lugares vinculados a la represión franquista en la isla.

"No basta con recordar a las víctimas un día al año. La memoria democrática exige decisiones, protección de los espacios donde se ejerció la represión y reconocimiento público a quienes sufrieron la violencia de la dictadura. Las víctimas y sus familias merecen que las instituciones estén a la altura de su memoria", señala Pérez Schwartz.

La asociación pone el foco en la antigua Batería Militar del Barranco del Hierro, uno de los principales espacios de ejecuciones sumarias de Tenerife tras el golpe militar de 1936.

Según la documentación histórica recogida en la moción presentada para impulsar su protección, entre 1936 y 1940 fueron fusiladas allí al menos 68 personas procedentes de distintos puntos de Canarias, tras ser sometidas a consejos de guerra sin garantías.

A pesar de su enorme relevancia histórica y memorial, los posibles vestigios de este enclave carecen todavía de una figura específica de protección patrimonial y memorial.

La transformación urbanística prevista en los terrenos de la antigua refinería hace especialmente urgente actuar para evitar que cualquier resto que permanezca bajo el subsuelo pueda desaparecer sin haber sido investigado.

Por ello, la asociación reclama a las administraciones competentes que impulsen las prospecciones arqueológicas necesarias, establezcan medidas cautelares de protección, promuevan la declaración de la Batería del Barranco del Hierro como Lugar de Memoria Democrática y contemplen la creación de un espacio de interpretación y homenaje a las víctimas.

"Estamos ante una oportunidad que no podemos dejar pasar. Si desaparecen estos vestigios sin haber sido estudiados y protegidos, perderemos una parte fundamental de nuestra historia. Proteger este lugar significa reconocer a quienes fueron ejecutados y garantizar que las generaciones futuras puedan conocer lo ocurrido", afirma la presidenta.

RECHAZA QUE SE USE DINERO PÚBLICO PARA PROTEGER EL MONUMENTO A FRANCO

La asociación considera especialmente "contradictorio" que, en una fecha dedicada al recuerdo y homenaje de las víctimas de la dictadura, Tenerife siga destinando dinero público a proteger y mantener un monumento de homenaje al dictador, mientras continúan pendientes medidas de reconocimiento y dignificación de quienes sufrieron la represión franquista.

"Resulta difícil explicar que se siga empleando dinero público en conservar un monumento dedicado al dictador mientras lugares donde fueron asesinadas personas por defender la legalidad democrática siguen sin contar con la protección y el reconocimiento que merecen.

Lo que debería ocupar un lugar central en nuestra memoria colectiva es la dignidad de las víctimas, no la perpetuación de homenajes a quien encabezó la dictadura", sostiene Mercedes Pérez Schwartz.

La asociación defiende que los recursos y las políticas públicas de memoria deben contribuir a reconocer a las víctimas, proteger los espacios de represión y transmitir a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, el conocimiento de lo sucedido.

No se trata únicamente de conservar vestigios materiales, sino de reconocer a las personas represaliadas, acompañar a sus familias y evitar que su historia quede relegada al olvido, señala la asociación.

"Noventa años después del golpe militar, las víctimas no pueden seguir esperando. Recordarlas significa actuar, proteger su memoria y devolverles el lugar que les corresponde en nuestra historia. Una sociedad democrática debe honrar a quienes sufrieron la violencia y garantizar que su memoria nunca vuelva a ser relegada", concluye Mercedes Pérez Schwartz.