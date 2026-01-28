Astrid Pérez apela a la "descentralización" y que el presupuesto de la UE "no de la espalda" a las regiones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europea (Calre) y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha apelado este miércoles a la "descentralización" en la Unión Europea (UE) para que el presupuesto comunitario "no de la espada" a las regiones.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión del Comité Permanente ha comentado que el plan financiero plurianual 2028-2034 tiene "algunas modificaciones sustanciales" que, por ejemplo, afectan a Canarias, que "recibe más de 2.000 millones de euros de la Unión Europea".

Ahora, ha indicado, se promueve la "centralidad" y se pasaría de partidas específicas para el archipiélago a "partidas generalistas" gestionadas por cada Estado correspondiente, de ahí que la Calre suscribiera un manifiesto en junio para defender la "singularidad regional".

"No es igual una población de montaña de Trentino Alto que una isla de ultramar como puede ser Azores o como puede ser Canarias", ha comentado.

En el documento se expone, por ejemplo, que "no se vuelva a la centralidad del Gobierno español" y que estas partidas específicas "sigan estando con el nombre de Canarias", ha apuntado Pérez, remarcando que el Posei no se actualiza desde 2007 y que las desigualdades de las regiones, caso de Murcia, una "región seca", sean "compensadas". "Creo que hicimos un buen trabajo", ha comentado.

La presidenta de la Cámara canaria, que va a ser reelegida un año más al frente de la Conferencia, ha valorado el apoyo por unanimidad de la Calre a ese manifiesto ya que los países del norte y el centro de Europa "no tienen" las singularidades de las RUP, por ejemplo.

No obstante, ha asumido que la UE tiene sus "prioridades" debido a que las circunstancias geopolíticas "han cambiado el escenario" y el nuevo marco financiero introduce un "estatus diferente" para las regiones, pero cree que esas prioridades "no pueden ir en detrimento" de los territorios.

"Todos tenemos derecho a progresar, todos tenemos derecho a avanzar y tenemos la obligación de tener un presupuesto que nos obligue a todas a progresar y avanzar en igualdad de condiciones que la España y que la Europa continental, por tanto, yo creo que no debemos rendirnos", ha destacado.

Pérez ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para agradecer al vicepresidente del Comité de Regiones Europeas, Juanma Moreno, que vaya a defender ante la Comisión Europea el manifiesto de la Calre, ya que hay que "seguir diciendo que los presupuestos de Europa se tienen que hacer teniendo en cuenta las singularidades y la territorialidad de cada uno de sus países".