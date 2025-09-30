Astrid Pérez reconoce al 'Proyecto Canguro' como un ejemplo de atención integral a madres de niños en riesgo

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en una visita al 'Proyecto Canguro' de la asociación Anchieta - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha visitado este martes en Tenerife el 'Proyecto Canguro' de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta, un recurso pionero que facilita la conciliación laboral y familiar de madres solas o con escasos recursos y que atiende a una treintena de niños y niñas de hasta 12 años.

Esta es una de las visitas que la presidenta realiza bajo el lema 'Escuchar para avanzar' que permite conocer de primera mano la situación de diferentes entidades sociales de las islas.

La visita institucional permitió conocer de cerca el funcionamiento del servicio y subrayar la importancia de escuchar a las mujeres que se encuentran en una situación complicada y respaldar a quienes trabajan en la atención a la infancia y al cuidado de familias en situación de vulnerabilidad, recoge una nota de la Cámara.

La presidenta destacó la importancia de iniciativas como el 'Proyecto Canguro' que contribuyen de manera decisiva a garantizar derechos, autonomía y esperanza para muchas mujeres y menores en Canarias.

"Escucharlas es imprescindible para avanzar en igualdad y cohesión social; el trabajo de estas entidades transforma la vida de las familias más vulnerables", aseguró Astrid Pérez.

La presidenta de la Asociación Anchieta, Verónica Polegre Afonso, presentó al equipo educativo del centro y expuso los principales retos de las familias beneficiarias.

También se puso de relieve la trayectoria de más de 50 años de la entidad, reconocida como un referente en la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia vulnerable y las mujeres en exclusión social en Tenerife.

El 'Proyecto Canguro' está gestionado por la Asociación Anchieta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Ofrece atención integral, transporte, actividades educativas, lúdicas y de apoyo escolar adaptadas a las necesidades de cada familia, con el objetivo de favorecer la empleabilidad y la autonomía de las madres.