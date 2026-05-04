Atención Primaria de Gran Canaria incorpora 14 dispositivos para una evaluación sanitaria de forma remota y portátil

Atención Primaria de Gran Canaria mejora la capacidad diagnóstica de enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma y EPOC - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria ha incorporado catorce dispositivos inalámbricos dotados del sistema MESI mTABLET, que permite a los profesionales proporcionar a los pacientes una evaluación sanitaria de forma remota y portátil combinando mediciones de diagnóstico de interés para determinadas patologías agudas y crónicas.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, de esta forma se refuerza su capacidad diagnóstica, mejorando la calidad de atención de los usuarios de atención domiciliaria, ofreciendo un diagnóstico integral en el domicilio.

Con ello, Atención Primaria quiere continuar mejorando la calidad de atención de los usuarios de patologías crónicas como enfermedades cardiovasculares, Diabetes mellitus, asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Estos dispositivos permiten realizar pruebas diagnósticas tales como el Índice Tobillo-Brazo (ITB), indicador de la enfermedad arterial periférica (EAP); el Índice Dedo- brazo (IDB); el electrocardiograma; la medición de la tensión arterial y la tensión arterial media; y la espirometría.

La incorporación de este nuevo equipamiento supone una inversión de 175.116 euros, a los que hay que sumar 4.583 euros correspondientes a los materiales fungibles que permiten el uso de estos sistemas diagnósticos.

Por su parte, la Gerencia ha adquirido estos dispositivos a cargo de los fondos del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 del Ministerio de Sanidad.

Los mismos se destinarán a las Zonas Básicas de Salud de La Aldea de San Nicolás, Gáldar, Schamann, Puerto, Escaleritas, Miller Bajo, Cono Sur, Santa Brígida, El Calero, San Gregorio, Ingenio, Agüimes, Vecindario y Valsequillo, alcanzando, en total, a una población adscrita de 301.000 personas con tarjeta sanitaria individual.

Finalmente, Sanidad ha resaltado que este nuevo equipamiento se suma al que ya estaba en funcionamiento en otras seis ZBS: Maspalomas, Arucas, Canalejas, El Doctoral, Guanarteme y Tamaraceite.