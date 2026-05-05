Audi elige Gran Canaria para su Partner Convention 2026, que reunirá en septiembre a 3.000 profesionales de 100 países

Archivo - Coche de Audi con las dunas de Maspalomas (Gran Canaria) de fondo - CEDIDO POR DOMINGO ALONSO GROUP - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Audi ha elegido la isla de Gran Canaria para acoger durante el mes de septiembre su Partner Convention 2026, el encuentro internacional anual de la marca que reunirá a 3.000 profesionales de más 100 países.

Se trata del principal foro que tiene para presentar su visión estratégica, sus nuevos modelos y las líneas que marcarán la evolución de Audi en los próximos años, según ha informado la compañía en un comunicado.

De esta manera, los participantes asistirán a presentaciones, workshops y distintas experiencias, además de conocer hasta quince nuevos modelos de Audi en varios escenarios de Gran Canaria

Audi Canarias ha indicado que para la elección de la isla como sede ha sido determinante su clima estable durante todo el año, la calidad de sus infraestructuras, la variedad de paisajes para realizar pruebas dinámicas en entornos muy diversos, la conectividad internacional y la consolidación de Gran Canaria como destino Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE), así como la colaboración con Domingo Alonso Group, su importador en la islas.

AUDI PRESENTARÁ CINCO NUEVOS MODELOS

Por su parte, la marca presentará cinco nuevos modelos en el marco de la Audi Partner Convention a través de diferentes experiencias de conducción --que combinarán recorridos escénicos, pruebas dinámicas y trayectos off-road--, en una propuesta diseñada para mostrar tanto sus últimas novedades como las líneas que definirán la evolución de Audi en los próximos años.

Con todo, durante todo el mes, los vehículos de Audi recorrerán las carreteras de la isla y formarán parte de la imagen cotidiana de Gran Canaria.

Finalmente, Audi Canarias ha apuntado que los contenidos audiovisuales que se generen durante el evento servirán para proyectar internacionalmente los paisajes de la isla como un escenario privilegiado para la innovación, la tecnología y la movilidad premium, reforzando la asociación de la imagen de Gran Canaria con una de las marcas más influyentes del sector de la automoción.