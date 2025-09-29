La Audiencia de Las Palmas admite la personación del Ayuntamiento capitalino en el 'caso Valka'

Archivo - Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el llamado 'caso Valka'.

De esta manera, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la dirección general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº2, de fechas 4 de noviembre de 2024 y 7 de febrero de 2025, respectivamente, al entender que el Consistorio es eventual perjudicado.

La Sala considera que el Ayuntamiento ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal dada la presunta existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos objeto de investigación ocurridos en mandatos anteriores.

Por su parte, la Audiencia revoca así la decisión del Juzgado de Instrucción Nº2, que había rechazado la personación por considerarla prematura.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, en la resolución, la Sala destaca que la corporación local se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y que, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que esta afectara negativamente al interés público representado por la corporación local.

Asimismo, subraya que, más allá de consideraciones reputacionales, el posible daño patrimonial justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.

Al respecto, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, dijo que esta decisión judicial que permite la personación del Consistorio es "un importante reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales".

De igual modo, destacó que "la admisión de la personación facilitará el acceso al sumario y permitiendo colaborar activamente con la justicia, como se ha hecho desde el inicio".