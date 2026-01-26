Los audios del 'caso Mediador' revelan viajes, pagos en metálico y el presunto rol de Espinosa: "Mi trabajo está hecho"

Abogados y acusados en el juicio del 'caso mediador' con Marco Antonio Navarro Tacoronte en primer término - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de jurado del juicio de la primera pieza del 'caso Mediador' que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha escuchado este lunes durante casi una hora diversos audios de conversaciones extraídas de los teléfonos de los tres acusados --el general Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte-- en lo que se desvela presuntamente el funcionamiento de la trama.

"Mi trabajo está hecho (...), la que sea puta que cruja", se escucha al general retirado de la Guardia Civil en una conversación tras haber puesto en contacto al empresario Antonio Bautista con la empresa Lopesan para tramitar proyectos de placas fotovoltaicas.

En las conversaciones, Luis Monzón y amigo personal del dueño de Lopesan y enlace del general, le confiesa que Navarro Tacoronte es un "cantamañanas" y que la oferta que ha planteado Bautista es, como mínimo, un 10% por encima del precio de mercado.

No obstante, le plantea a Espinosa que si pudiera beneficiarse de una subvención sería "diferente" para rebajar costes y que "hay que quedar bien con tu amigo, no con el cantamañanas" --en referencia a Navarro--, si bien los proyectos nunca llegaron a concretarse.

En otros pasajes, Bautista le confirma al mediador que "da gusto" trabajar con el general, "es un encanto", y que accede a contratar a su pareja en su empresa porque "es su amiga", hecho que tampoco cuajó pese a negociarse un salario de 3.000 euros como comercial.

En las conversaciones se constata como el general hace gestiones con Monzón para saber como van las ofertas de Bautista y Navarro Tacoronte confirma que "la siembra está bien hecha".

En un momento dado, el mediador llega a ofrecer contratos en Cabo Verde "con un 10% para el general", aprovechando sus contactos en África a través del proyecto de la FIIAPP en El Sahel.

Sobre el viaje a Fuerteventura que presuntamente Bautista abona al general y su pareja, el mediador dice que le "ha pedido dinero en efectivo para justificar en su casa", entre 2.000 y 3.000 euros, a lo que Bautista se niega en principio, si bien después se estudia la manera, organizando una supuesta conferencia como la que se había celebrado fechas anteriores en La Laguna, y por la que cobró 600 euros.

"Quiere todo pagado para echar un polvo", expone el mediador, sobre el viaje a Fuerteventura del general con su "churumbel".

En otros audios, el mediador le dice a Bautista que ha "aprendido rápido" cuando este le comenta que no le "gusta hablar por teléfono" de determinadas cosas.

Igualmente, en otro pasaje se escucha como se cuentan billetes y se meten en sobres mientras el mediador le espeta al general que "esto no es del curita", en referencia a Bautista, nombre en clave que usan los miembros de la presunta trama.