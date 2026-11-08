El Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, cancela los conciertos de Trío Reinecke y de Víctor Manuel

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, ha informado de la cancelación de los dos conciertos previstos para este domingo, 8 de noviembre, ante las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo de Gran Canaria por el paso de la borrasca Bruna.

Así la suspensión afecta al concierto del Trío Reinecke, organizado por PROMUSCAN, y previsto para las 12.00 horas de este domingo en la Sala de Cámara, así como la actuación de Víctor Manuel, programada a las 19.00 horas en la Sala Sinfónica, en el marco del Festival Mar Abierto, según ha informado la organización en un comunicado.

Al respecto, explica que la decisión responde a la actualización del Plan de Emergencias Insular de Gran Canaria (PEIN), que establece la suspensión de todas las actividades y eventos públicos y privados, tanto en espacios abiertos como cerrados, a partir de las 12.00 horas de este domingo y hasta nueva comunicación, ante las previsiones de fuertes vientos, lluvias intensas, tormentas y riesgo de inundaciones.

Por ello, la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que se procederá a la devolución del importe de todas las localidades por el mismo canal por el que fueron adquiridas.

Así, las personas que hayan comprado sus entradas a través de la web recibirán el reembolso correspondiente directamente en la cuenta bancaria utilizada para realizar la compra.

En cuanto a las entradas adquiridas en taquilla, el plazo de devolución estará abierto del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, ambos inclusive, en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 21.00 horas. Añade que para recibir el importe "será imprescindible" entregar la entrada adquirida.

De todos modos, matizan que para cualquier consulta o información adicional, las personas afectadas pueden dirigirse al correo electrónico atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es.

Finalmente desde la Fundación Auditorio y Teatro se lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión del público ante una decisión que "responde a la necesidad de garantizar la seguridad de espectadores, artistas y trabajadores".