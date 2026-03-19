Auditorio de Tenerife suspende la ópera 'Romeo y Julieta' de este jueves debido al paso de la borrasca 'Therese'

Ópera 'Romeo y Julieta' - AUDITORIO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Tenerife ha suspendido la función de este jueves de la ópera 'Roméo et Juliette', debido a las adversidades climatológicas producidas por el paso por la isla de la borrasca 'Therese'.

La cuarta y última función, prevista para el sábado, está condicionada a la evolución de la borrasca.

Asimismo queda también condicionada la celebración del concierto de Primavera Musical, fijado para el domingo por la mañana.

El Auditorio ha tomado la decisión según las indicaciones del Cabildo de Tenerife y en el marco de la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), con la intención de evitar desplazamientos y prevenir posibles incidencias ante los episodios meteorológicos, recoge una nota de la corporación.

Esto afecta a las 1.400 personas que iban a acudir como público y a las más de 200 que participan en el montaje.

La función de ópera de este jueves, igual que las dos ya celebradas, había ocupado todas las localidades y la del próximo sábado también está a punto de agotarse.

Auditorio comenzará la devolución del importe de las entradas a partir del próximo lunes.