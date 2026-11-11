Aumentan a 27 las cancelaciones y a 11 los desvíos de vuelos en Canarias por la borrasca 'Charles'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Charles' por Canarias ha generado 27 cancelaciones y 11 desvíos en aeropuertos de las islas, según datos recopilados por Aena.

En el caso de La Palma se han cancelado 14 vuelos con destino Tenerife Norte, cinco a Gran Canaria y otros tres con Madrid, Frankfurt y Tenerife Sur, y se han desviado a Gran Canaria, tenerife Sur y Fuerteventura, respectivamente, procedentes de Munich, Zurich, Berlín y Hamburgo.

En Tenerife Norte se han registrado dos cancelaciones con Gran Canaria y seis desvíos, tres desde Gran Canaria, con vuelos que volvieron a la isla, dos de Madrid que fueron derivados a Tenerife Sur y Gran Canaria y uno desde Sevilla que acabó en Tenerife Sur.

En La Gomera hubo una cancelación de un vuelo con Tenerife Norte y en El Hierro dos cancelaciones con Tenerife Norte y un desvío de un vuelo que debió volver a Tenerife al no poder aterrizar en la isla del meridiano.