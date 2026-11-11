Aumentan a más de 130 las incidencias en Tenerife por el paso de la borrasca 'Charles'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Charles' sigue dejando inestabilidad meteorológica en Tenerife y hasta las 15.00 horas se han registrado más de 130 incidencias relacionadas con este episodio meteorológico, principalmente por la caída de materiales metálicos y plásticos, así como de postes, ramas y árboles en la vía pública.

No obstante, las previsiones apuntan a una progresiva pérdida de intensidad del viento durante las próximas horas pero se esperan todavía precipitaciones en las vertientes norte y oeste de la isla, especialmente en Isla Baja, Santiago del Teide y Vilaflor.

Por municipios, y respecto a las incidencias que son competencia del Cabildo de Tenerife, Granadilla de Abona e Icod de los Vinos concentran el mayor número de incidencias, con 15 cada uno; seguidos de Los Realejos, con 13; La Orotava, con 11; y Arona, con siete.

Puerto de la Cruz, La Laguna y Santiago del Teide contabilizan seis incidencias cada uno; Garachico, cinco; Tacoronte, cuatro y Arafo y Fasnia, tres cada uno, detalla el Cabildo en una nota.

Por su parte, Arico, Buenavista del Norte, Los Silos, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula y Vilaflor registran dos incidencias cada uno.

Los municipios de El Sauzal, La Matanza y Tegueste no han registrado incidencias relacionadas con las competencias insulares.

El Cabildo mantiene cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y a la Corona Forestal, así como los senderos, caminos y pistas de los espacios naturales como medida preventiva y en aplicación del Plan Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN), activado a las 20.00 horas del martes.

La corporación insular continuará realizando el seguimiento de la evolución meteorológica y de las posibles incidencias, manteniendo las medidas de prevención necesarias para garantizar la seguridad de la población.