Autónomos canarios protestan hoy en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife en defensa de sus derechos

Archivo - Un electricista completa una instalación eléctrica en un domicilio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocará este domingo manifiestaciones en decenas de ciudades españolas, bajo el lema 'Por unas condiciones dignas de trabajo'. En Canarias, las protestas alcanzarán las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, clamando unas "condiciones justas, la reducción de cuotas, protección social y reconocimiento del trabajo".

En paralelo, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la isla de El Hierro también se sumará a la protesta, que se celebrará, en cambio, este lunes. Así, bajo el lema 'El Hierro muere. El sector empresarial no aguanta más, los herreños se manifiestarán, desde las 10.00 horas, frente a la sede de la Delegación Insular de Gobierno.

Respecto a la jornada de este domingo, la convocatoria grancanaria partirá, a las 10.00 horas, desde el Parque San Telmo, y proseguirá por Triana, Lentini, Plaza Santa Ana, regresando por el mismo camino, por San Telmo, Venegas, plaza de Los Derechos Humanos, Murga, León y Castillo, hasta arribar de nuevo a parque San Telmo.

En Tenerife, la manifiestación, cuyo recorrido oficial aún se desconoce, también comenzará a las 10.00 horas, en concreto desde la plaza Weyler de la capital tinerfeña. Y mientras en Lanzarote protestarán, a las 10.00 horas, frente a Delegación del Gobierno en Arrecife, en Fuerteventura lo harán frente a la dirección insular del gobierno de la isla, pero una hora más tarde, a las 11.00 horas.

El resto de manifiestaciones previstas en España alcanzarán este domingo las ciudades de Barcelona, Bilbao, Ceuta, Girona, Huesca, Ibiza, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santander Santiago De Compostela, Sevilla, Tarragona y Valencia, según ha informado la plataforma convocante en su web oficial.

PETICIONES

En su manifiesto, el colectivo visibiliza las peticiones que arrastra desde hace tiempo, pidiendo unas cuotas "proporcionales, que sean ajustadas a los ingresos reales de cada mes", así como por una exención del IVA de hasta 85.000 euros, atendiendo a la directiva europea 2020/285. También solicitan la eliminación del "rol del autónomo como recaudador del Estado, con el IVA y las cotizaciones.

El colectivo pide, además, una reforma "integral" del cese de actividad, comúnmente conocido como el 'paro del autónomo', así como ayuda en materia de sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, además de atender su derecho al luto.

Los autónomos españoles clamarán este domingo por una protección social que sea "equivalente a la de los trabajadores asalariados", además de una "simplificación real" de la burocracia en sus procesos administrativos, poniendo "fin", además, al lenguaje incomprensible.

Reclaman salvaguardar la protección del patrimonio personal y del hogar familiar de los autónomos, y defienden una libertad de pago en efectivo, toda vez que claman por una "competencia justa" en los medios de cobro. A estas reivindicaciones, añaden su solicitud a revisar las tarifas de la SGAE, la petición de libertad para usar música libre de derechos, y una "deducción inmediata" de inversiones.