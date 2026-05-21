Las autoridades piden informes técnicos sobre las medidas de movilidad adecuadas por la visita del Papa a Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades participantes este jueves en la reunión de coordinación institucional por la visita del Papa León XIV el próximo 11 de junio en la isla de Gran Canaria han acordado solicitar unos informes técnicos sobre las medidas de movilidad adecuadas para la ciudadanía.

Según ha informado el Obispado de Canarias, el encuentro contó con la participación de representantes de la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias a través de las consejerías de Educación y de Emergencias, la Consejería de Presidencia y Emergencias del Cabildo, la Dirección General de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de miembros de la institución eclasiástica.

Durante la reunión se analizaron los distintos aspectos relacionados con la movilidad, el tráfico y la seguridad que plantea un acontecimiento de esta magnitud, especialmente en lo relativo a la organización de desplazamientos, accesos y concentración de personas durante la jornada.

Por ello, las instituciones expusieron las necesidades detectadas en sus respectivos ámbitos de actuación, coincidiendo todas ellas en la necesidad de adoptar medidas coordinadas que permitan garantizar tanto la seguridad ciudadana como la adecuada movilidad en la isla.

Como resultado, se ha acordado solicitar informes técnicos a los responsables de las distintas administraciones e instituciones implicadas para que un equipo especializado determine las medidas más adecuadas que deban aplicarse en materia de seguridad y movilidad con motivo de la visita papal.