El aviso Es-Alert en Tenerife se emitió a "fenómeno observado" ya que la borrasca era "errática"

El Cabildo de Tenerife rebaja a prealerta el PEIN desde mañana tras la borrasca 'Therese', pero mantiene restricciones - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado este miércoles que la activación del sistema Es-Alert en la noche de este martes en la isla respondió a una decisión preventiva del Cabildo y el Gobierno regional cuando no contaba con "ningún modelo de predicción" previo que indicara la intensificación de las lluvias anoche al norte de la isla.

"Fue una decisión conjunta del Cabildo y el Gobierno de Canarias para reducir la movilidad en la isla. Los avisos rojos de la Aemet nos llegaron a fenómeno observado, es decir, mientras estaba cayendo la tromba de agua, con lo que no teníamos ningún modelo de predicción", ha advertido la presidenta insular en rueda de prensa de Acuerdos de Consejo de Gobierno insular.

Ha recordado la presidenta insular que, según la Aemet, la intensificación de los fenómenos meteorológicos por la borrasca 'Therese' "no iba a llegar a Tenerife" en la noche de ayer, mientras, en el radar del Centro Coordinador de Operativa Insular se veía "cómo entraba al norte de Tenerife". "Anticipándonos, incluso al modelo de la Aemet, entonces, declaramos la alerta máxima", ha dicho.

"El comportamiento de la borrasca ya nos lo decía la Agencia Estatal de Meteorología, que iba a ser muy errático. Por lo tanto, los modelos de predicción no sirven, sirven los satélites y el radar. Teníamos el radar de Gran Canaria y también el radar de Tenerife, que nos iba dando dónde estábamos teniendo mayores descargas y por dónde venía", ha argumentado la presidenta insular.