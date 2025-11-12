Las ayudas para la conservación del patrimonio histórico ascienden en Tenerife a los 2,5 millones de euros

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles una ampliación de crédito de las ayudas a la conservación del patrimonio histórico para personas físicas y jurídicas, elevando la inversión a los 2,5 millones de euros, con la que se prevé hacer frente a un total de 116 solicitudes de inmuebles.

Además, la dirección insular de igualdad ha aprobado recientemente la concesión de subvenciones en proyectos de igualdad, con 236.00 euros, para un total de 17 proyectos. Las iniciativas, de entidades sin ánimo de lucro, están orientas a promover la igualdad, la inclusión sociolaboral y la prevención de la violencia de género.

Por su parte, desde Vivienda, se ha culminado la adjudicación del primer contrato mixto para la ejecución de vivienda pública en régimen de alquiler social, en concreto el lote IV, que se corresponde con 29 viviendas en el núcleo de El Rosario, para completar el total de 193 viviendas en El Rosario, Güímar, San Miguel de Abona, Los Realejos y Santiago del Teide, que asciende a una inversión a 5,4 millones a través del convenio con el ICAVI.

También el consejo de gobierno ha aprobado los convenios a suscribir con el Ayuntamiento de Los Silos y del Puerto de la Cruz para dar a lugar a las condiciones de abono y justificación de las subvenciones económicas insulares que se les otorgarán en cumplimiento del acuerdo para la ejecución de los ARRUs previstos. En total, se destinan 600.000 euros de inversión insular para rehabilitar las 181 viviendas previstas.

A ello se suma la aprobación de una modificación presupuestaria del anexo IV de las bases de subvención del presupuesto vigente, a favor de Simpromi, para la implementación de una nueva herramienta de funcionamiento de Islénior, para el programa 'Vida Plena en Movimiento', para favorecer el envejecimiento activo de la población sénior con una dotación de 200 mil euros. A ello se sumaría otra aportación de 295.000 euros orientados a implementari una red de vestuarios y cambiadores accesibles, que tendrán como primer objetivo la instalación en ámbitos del espacio público de servicios adaptados y prefabricados.

Además, en este mismo marco, dentro de acuerdo con Simpromi, se dotará a la entidad de 250.00 euros para el impulso, mejora y adecuación de la oficina de atención a mayores en La Laguna.

En Deportes, se ha aprobado una modificación del Anexo IV de las bases de adecuación del presupuesto para, en este caso, realizar una atribución a la entidad de gestión insular del deporte, cultura y el ocio, IDECO, con el objeto de destinar una cuantía de 5.846 euros a la Escuela Insular de Lucha Canaria. A ello se suma la adjudicación del contrato para la organización del programa 'Deporte Joven', para 2025-2026, por 363.000 euros, una iniciativa que busca fomentar la práctica deportiva entre el colectivo juvenil.