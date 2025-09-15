El Ayuntamiento de Arona (Tenerife) desbloquea el Plan Parcial El Mojón y espera una inversión de 2.000 millones

El presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya, y la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, en la firma de un acuerdo de recepción de suelo - AYUNTAMIENTO DE ARONA

ARONA (TENERIFE), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arona ha dado este lunes por culminada la recepción parcial de una gran bolsa de suelo comprendida dentro del Plan Parcial de El Mojón y que llevaba paralizado durante más de tres décadas.

Con cerca de un millón de metros cuadrados de superficie, este desarrollo supondrá un motor estratégico para la economía insular, con una previsión de 2.000 millones de euros de inversión directa y hasta 8.000 en inversión indirecta, además de miles de empleos ligados a su ejecución y explotación, recoge una nota del consistorio.

La recepción se ha formalizado tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación que agrupa a los propietarios, dando cumplimiento al convenio urbanístico aprobado en 2024 y a los requerimientos técnicos y jurídicos posteriores.

Con ello, el municipio recibe la cesión gratuita de suelos urbanizados, destinados a amplias zonas verdes, equipamientos educativos, deportivos y culturales, así como a viarios y servicios públicos, que pasarán a ser gestionados directamente por el consistorio.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, subrayó que "la firma de esta recepción parcial supone un paso decisivo que confirma la voluntad y la capacidad de este Gobierno para cumplir con los objetivos marcados en su hoja de ruta".

En esa línea comentó que ya no se habla de "promesas, sino de realidades y Arona contará con suelo disponible para dotaciones públicas que llevaban años esperando".

Lemes añadió que "con esta recepción, se abren nuevas posibilidades para desarrollar proyectos educativos, deportivos y culturales que son esenciales para el bienestar de la ciudadanía".

En su opinión, "seguimos trabajando con hechos, no con palabras, por un municipio mejor planificado y con futuro".

El concejal de Urbanismo, Javier Baute, destacó que "la culminación de este proyecto es un reconocimiento a todas las personas que han formado parte de él, se trata de un proyecto de gran envergadura, capaz de impulsar la economía de Arona, de Tenerife y del archipiélago".

El edil comentó que los beneficios "llegarán no solo a grandes sectores, sino también a cafeterías, transportistas, pequeños negocios y autónomos de oficios diversos" y añadió que como concejal de Urbanismo su "compromiso es que la planificación se convierta en proyectos reales y visibles, porque es en su ejecución donde la ciudadanía ve reflejado el valor del trabajo realizado".

Por su parte, el presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya, señaló que "es un paso de gigante para el municipio que, después de 30 años, se haya conseguido desbloquear un proyecto como este que generará empleo, bienestar y dinamización de la zona".

Este proyecto, continuó, "no está diseñado para el turismo de masas, sino para atraer a un tipo de visitante que aporta más a la economía local, al ofrecer servicios y experiencias de mayor calidad, se atrae a un turista que gasta más en comercios, restaurantes y actividades locales, potenciando la economía de Arona sin aumentar la presión sobre la infraestructura de forma desproporcionada".

TRES DÉCADAS DE BLOQUEO SUPERADAS

El Mojón fue aprobado en 1996 y su proyecto de urbanización en 1998.

Sin embargo, múltiples dificultades técnicas, jurídicas y de gestión paralizaron su desarrollo durante más de 30 años pero tras la firma del Convenio Urbanístico de 2024, el impulso definitivo llegó este año con la recepción definitiva de las obras de urbanización, previa la subsanación de las deficiencias detectadas en las inspecciones realizadas por los técnicos municipales.

El plan contiene la cesión de 332.900 metros cuadrados al Ayuntamiento de Arona destinados a infraestructuras y servicios públicos.

Concretamente se reservan 120.000 metros cuadrados para vías, aparcamientos y zonas peatonales, mejorando la movilidad y accesibilidad del área.

Además, se incluyen 11.400 metros cuadrados para dotaciones educativas, 15.900 para instalaciones deportivas públicas y 17.000 para equipamientos culturales, reforzando así los servicios comunitarios del municipio.

Esta recepción, sostienen desde el Ayuntamiento, reordenará Los Cristianos y su entorno, generará nuevas áreas de equipamientos y zonas verdes, y potenciará la conectividad y movilidad sostenible entre los núcleos de este término municipal.