El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica un contrato de emergencia ante la situación de la higiene urbana

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado de manera directa a la empresa FCC Medioambiente un nuevo contrato de emergencia para mejorar la higiene urbana en todo el municipio ante la situación de suciedad en las calles de la capital.

Según informa el Consistorio capitalino en un comunicado, tras su aprobación por la Junta de Gobierno, la alcaldesa, Carolina Darias, ha explicado que esta iniciativa complementará al servicio actual y que supondrá mensualmente una inversión adicional de en torno a 2 millones de euros.

De esta manera, indicó que este contrato permitirá reforzar la limpieza viaria y la recogida de residuos en todo el ámbito territorial del municipio, dando así respuesta a las necesidades de la ciudad y sus barrios.

Darias ha señalado que la contratación de este servicio permitirá "adoptar medidas extraordinarias dirigidas a organizar los medios materiales, mecánicos y personales al objeto de garantizar los servicios esenciales de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria".

El contrato puente operará hasta que los nuevos contratos estén en vigor y abarcará a todo el ámbito territorial de la ciudad, con la distribución de barrios, sectores y horarios que se establezcan por el servicio Municipal de Limpieza.

ADJUDICADO DE MANERA DIRECTA A LA EMPRESA FCC MEDIOAMBIENTE

El nuevo contrato, adjudicado de manera directa a la empresa FCC Medioambiente, se pondrá en marcha de manera inmediata y tendrá carácter temporal, hasta la adjudicación definitiva de los nuevos contratos de servicios que ya se encuentran en tramitación, tal y como ha explicado el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización.

Al respecto, el concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, ha expuesto que "el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente aquellos que inciden directamente en la salud y el bienestar de la ciudadanía".

En este punto, ha indicado que "la situación actual del servicio de Limpieza presentaba un desequilibrio que hacía imprescindible actuar con la máxima urgencia".

Por su parte, el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha subrayado que la medida se ha tomado "pensando siempre en el bienestar de los vecinos" y ha indicado que "se trata de una decisión sólidamente justificada, tanto desde el punto de vista funcional, como desde el punto de vista jurídico.

"La medida --continuó--, nos permitirá actuar con inmediatez y en toda la ciudad en las condiciones que se establezcan desde el Servicio Municipal de Limpieza hasta la entrada en vigor los nuevos contratos".