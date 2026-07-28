El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dedicará un espacio público a Yéremi Pino en su barrio

El futbolista grancanario Yéremy Pino durante su intervención en el acto de reconocimiento celebrado en las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha avanzado este martes, tras un encuentro en las Casas Consistoriales con el futbolista Yéremy Pino, que el ayuntamiento capitalino dedicará un espacio público al deportista en su barrio, en el Barrio Atlántico.

Yéremy Pino es el primer futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria que se ha proclamado campeón del mundo con la Selección Española en la Copa del Mundo de la FIFA masculina, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

En el acto de reconocimiento que le ha brindado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto a Darias han estado la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, así como la familia del jugador, según ha iformado el consistorio en nota de prensa.

Darias ha puesto en valor que la conquista del Mundial por parte de Yéremy Pino "constituye un hito" para Las Palmas de Gran Canaria, destacando "el esfuerzo, la constancia y el sacrificio" que han marcado su trayectoria desde sus inicios en Barrio Atlántico hasta alcanzar la élite del fútbol internacional.

La alcaldesa ha señalado que Yéremy Pino es "un orgullo para la ciudad", subrayando que el internacional es "un ejemplo para muchos niños y niñas" al demostrar que "desde tu barrio se puede llegar a ser campeón del mundo".

"Desde donde uno nace, donde uno vive y donde uno crece se puede llegar a conseguir los sueños, eso sí, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio", apuntilló.

Por ello, ha indicado que dedicar un espacio público al futbolista en Barrio Atlántico "busca reconocer no solo los éxitos deportivos" del jugador, sino también "sus raíces y el vínculo" que mantiene con la ciudad.

Por su parte, Yéremy Pino ha agradecido el reconocimiento, asegurando que supone "un orgullo" recibir este homenaje en la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos como futbolista. Además ha destacado que "siempre" trata de representar a Las Palmas de Gran Canaria pero, sobre todo, a su barrio.

Así ha reafirmado su compromiso de seguir llevando el nombre de Canarias "de la mejor manera posible en cada torneo y en cada país".

RESALTA SU COMPORTAMIENTO "DENTRO Y FUERA" DEL CAMPO

Por su parte, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, ha señalado que Yéremy Pino representa un "ejemplo" para las nuevas generaciones, al tiempo que ha querido resaltar su comportamiento "dentro y fuera" del campo, ya que constituye un "modelo de deportividad y valores" para el fútbol canario.

Añadió que el jugador, formado en Barrio Atlántico, ha alcanzado con solo 23 años el mayor éxito posible en el fútbol al proclamarse campeón del mundo, "convirtiéndose en un referente para los niños y niñas que sueñan con llegar a la élite".

Yéremy Pino dio sus primeros pasos en el fútbol en la AD Barrio Atlántico y el Huracán antes de incorporarse a la cantera de la UD Las Palmas. Posteriormente continuó su progresión en el Villarreal, club con el que debutó en el fútbol profesional y conquistó su primer gran título, la UEFA Europa League.

Actualmente milita en el Crystal Palace de la Premier League, con el que esta temporada también se ha proclamado campeón de la UEFA Conference League.

Además ha sido internacional absoluto desde 2021, cuando formó parte de la selección española, conquistando la Liga de Naciones de la UEFA en 2023. Ahora, con la consecución de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026, Yéremy Pino se ha convertido en uno de los cuatro futbolistas canarios en proclamarse campeón del mundo tras David Silva y Pedro Rodríguez, integrantes de la selección campeona en 2010, y junto a Pedri González, también formado en la cantera de la UD Las Palmas.

En el acto celebrado este martes en las Casas Consistoriales, la alcaldesa ha hecho entrega a Yéremy Pino de una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria.