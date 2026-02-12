Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé aprobar su Presupuesto 2026 el 18 de febrero en un pleno extraordinario

Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto la aprobación inicial del un Presupuesto General 2026 durante un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de febrero.

Según informa el Consistorio, las cuentas de este año ascienden hasta los 558,80 millones de euros, 38 millones de euros más que en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 7,3%.

Además, el presupuesto del Sector Público Local, compuesto por el Ayuntamiento, organismos autónomos y consorcios, también crece un 6,3% con respecto al pasado año, hasta alcanzar los 764 millones de euros.

Todo ello con el objetivo de dar estabilidad financiera a las cuentas del Ayuntamiento y ajustarse a las reglas fiscales de la Unión Europea.

Por su parte, en caso de que el acuerdo plenario lo apruebe, el documento será sometido a un periodo de exposición pública de 15 días, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP).

Durante este plazo, las personas interesadas podrán presentar alegaciones, que deberán ser resueltas antes de la aprobación definitiva del Presupuesto en un Pleno posterior.