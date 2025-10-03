Ayuntamiento de El Rosario exige la suspensión del partido El Rosario-Sobradillo tras la "brutal" agresión a un juvenil

Entrenamiento de la Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario - AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO

La Escuela Municipal de Fútbol de El Rosario (EMF El Rosario) y el Ayuntamiento de El Rosario han solicitado formalmente a la Federación Tinerfeña de Fútbol la suspensión del partido previsto para este sábado entre los equipos infantiles del CD Sobradillo y la EMF El Rosario tras la "brutal" agresión sufrida por un jugador juvenil el pasado domingo por parte de miembros del CD Sobradillo.

Desde la escuela municipal consideran que este encuentro supondría una "situación de riesgo, dado el clima de tensión y tristeza generado entre deportistas, afición y dirigentes".

Asimismo, el consistorio detalla en una nota que esta decisión responde también a una acción de protesta y prevención pues desde la directiva de la EMF El Rosario consideran que "las instalaciones y la conducta hostil mostrada por la directiva del CD Sobradillo no garantizan la seguridad ni el respeto necesarios para el normal desarrollo de la actividad deportiva".

El psicólogo deportivo, director del proyecto 'Ruta de valores' y portavoz de la escuela en este caso, Juanra Álvarez, recuerda que "según el testimonio del joven deportista agredido, en el momento de la agresión fue agarrado por el cuello hasta casi ser asfixiado por el presidente del club, mientras otras dos o tres personas le propinaban golpes por todo el cuerpo".

Así, subraya que "el jugador, que temió por su vida, quedó en un evidente estado de pánico y shock emocional tras este episodio de violencia absolutamente inaceptable".

Desde la directiva de la EMF El Rosario recuerdan que el deporte debe ser un espacio de convivencia, respeto y valores educativos, "nunca de violencia" y añade que si se vela por los valores en el deporte no se pueden tolerar estos "signos de violencia y de maltrato" hacia el jugador del Juvenil A.

"Nuestra responsabilidad es también cumplir con la Ley del Deporte y con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que en nuestro país ampara y protege a los menores frente a cualquier situación de maltrato", setalla.

Tanto desde la EMF El Rosario como desde el Ayuntamiento se reitera la condena absoluta a los hechos y apelan a las instituciones deportivas y civiles competentes a que se tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la integridad y el respeto en todos los campos de fútbol de la isla.