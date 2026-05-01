El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé cambios de tráfico si el CD Tenerife asciende a Segunda División

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, contempla cambios en el tráfico para aplicar en el caso de que el CD Tenerife logre el ascenso a Segunda División tras el partido de este viernes, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Dichas modificaciones afectarán a las calles próximas al Cabildo de Tenerife, zona en la que se prevé celebrar el ascenso, por lo que se recomienda utilizar el transporte público, estando previsto que Titsa refuerce las líneas 906, 908, 935 y 936 en su último viaje en el caso de que sea necesario.

Los cambios en la circulación incluyen el cierre de la avenida Marítima, en el tramo frente al callejón Bouza y hasta la calle Imeldo Seris, dejando libre el acceso al parking de la plaza de España, recoge una nota del consistorio.

Como consecuencia de dicho corte, la circulación de vehículos procedente de la avenida Francisco La Roche se desviará hacía el túnel de la Vía Litoral, mientras que el acceso al tramo de avenida frente a los números 1, 4 y 6, se desviará hacia la calle La Marina, dejando libre la entrada al parking de plaza de España.

Por otro lado, los vehículos que circulen por la calle Villalba Hervás se desviarán hacia La Marina, cortando el acceso a la avenida Marítima y dejando libre la entrada al parking de plaza de España.

Precisamente, dicho parking mantendrá la entrada y salida desde la Alameda, así como la salida de plaza de España a la avenida Marítima, quedando cerrada la entrada por dicha plaza.

Otro de los cierres afectará a la calle La Marina, entre las calles General Gutiérrez y Villalba Hervás y en la plaza del Cabildo se cortará el acceso entre las avenidas Bravo Murillo y Marítima.

Además, la avenida Bravo Murillo permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre la calle Imeldo Seris y la plaza del Cabildo, desviando el tráfico hacia Imeldo Seris y la avenida Marítima.

En la calle General Gutiérrez se cortará el tráfico entre la plaza del Cabildo e Imeldo Seris, desviando el tráfico de la calle Dr. Allart hacia las calles Cruz Verde, San Francisco y Villalba Hervás.