El Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) condena los insultos y amenazas en redes sociales al concejal de Cultura

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Úrsula celebró en la tarde de este martes un pleno extraordinario en el que todos los grupos políticos con representación municipal manifestaron su rechazo unánime ante los insultos y amenazas recibidos en redes sociales por el concejal de Cultura, Samuel Rodriguez Hernández, condenando cualquier tipo de violencia verbal en el ámbito público.

Desde el grupo de gobierno (AISU)manifestaron que "ha llegado el momento de visibilizar todo este tipo de actitudes, no todo vale", pues se ha "normalizado" este tipo de comentarios hacia los representantes políticos por lo que hay que "denunciarlo".

"No son insultos sino amenazas por su condición sexual. Este tipo de agresiones son una forma de discriminación que vulneran la dignidad de las personas y lo que hacen es solo alimentar el odio. Ante todos los hechos, se tomarán las medidas oportunas", destacaron.

Durante la sesión, tanto el grupo de gobierno como la oposición coincidieron en mostrar su apoyo al concejal, subrayando que este tipo de comportamientos "no tienen cabida en la política ni en la convivencia democrática".

En este sentido, se incidió en que "la crítica a la gestión pública es legítima, pero nunca debe derivar en ataques personales".

El propio concejal quiso agradecer el respaldo recibido por parte de todos los grupos.

"Entiendo que haya gente a la que le guste o no mi gestión, pero esto es la gota que colmó el vaso. Agradezco que dentro de este pleno todas las partes lo condenen, y que sea el paso para no dejarlo como está", comentó.

En el transcurso del pleno, también se abordaron diversas cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, centradas principalmente en la gestión económica y organizativa del Ayuntamiento.

Entre ellas, se plantearon dudas sobre la redistribución del gasto público municipal para 2026, así como sobre la aplicación de incentivos económicos vinculados a la productividad, recoge una nota del Ayuntamiento.

Asimismo, se trataron asuntos relacionados con futuras actuaciones en el municipio, como la próxima licitación para la pavimentación de diversas calles, una intervención que se centrará en tramos concretos del viario municipal.

También se expuso el proyecto 'Santa Úrsula para comérsela', una iniciativa vinculada al embellecimiento del municipio mediante la instalación de elementos escultóricos relacionados con la economía local, la lucha canaria y el sector primario.

El pleno aprobó por unanimidad la integración en los consorcios de tributos de Tenerife, reforzando así la coordinación institucional en materia de gestión tributaria.