El Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria) demolerá este miércoles una vivienda por riesgo para la seguridad

Vivienda a demoler en Teror (Gran Canaria) - AYUNTAMIENTO DE TEROR (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teror, en la isla de Gran Canaria, ha informado de que este miércoles, 1 de abril, va a realizar una demolición controlada de los muros de contención de una vivienda situada en la calle Camino Viejo del Hoyo, ante la situación de riesgo grave e inminente para la seguridad, pudiendo afectar directamente a la carretera GC-21.

El derribo se prevé ejecutar a partir de las 08.00 horas, por lo que desde el consistorio se ha informado, en nota de prensa, que se restringirá el tráfico rodado en esta zona de la GC-21, a la altura de El Hoyo (antigua fábrica Eidetesa), permitiendo la circulación solo en dirección subida a Teror, mientras que la bajada desde casco a Las Palmas de Gran Canaria deberá realizarse por la calle José Miranda Guerra, en dirección a la Fuente Agria y Puente del Molino, para enlazar con la GC-219. Asimismo indica como otra vía alternativa en dirección a Arucas la GC-43.

De todos modos, puntualiza que la carretera permanecerá totalmente abierta el fin de semana. El área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Teror ha realizado el seguimiento técnico del estado de los muros afectados y de su entorno, habiéndose constatado un desplazamiento paulatino del muro respecto a su posición original, fisuración estructural y descalce en la base del muro, lo que señalan son "indicios evidentes de inestabilidad" estructural avanzada.

Según el informe técnico, explican que la evolución observada permite concluir que "la situación ha derivado hacia un estado de colapso inminente". Los daños observados responden a un fallo estructural del muro, asociado a empujes de tierras y deficiencias constructivas y de mantenimiento.

Por ello, desde el 25 de marzo se adoptaron medidas provisionales de seguridad que se han centrado en la correspondiente señalización de peligro en la vía pública, balizamiento y acotación de la zona afectada, corte del carril de subida en dirección casco de Teror y regulación del tráfico mediante la instalación de semáforos provisionales.

Ante la existencia de una situación de "riesgo grave y ruina inminente, que requiere actuación inmediata", el Ayuntamiento de Teror ha propuesto la emisión de orden de ejecución subsidiaria para eliminar el riesgo mediante la demolición controlada de los dos muros de contención inestables, uno paralelo a la vía pública, con una longitud aproximada de 18,50 metros y otro transversal, en el tramo comprendido desde la arista hasta la grieta existente, donde se localiza la zona de inestabilidad.