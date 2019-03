Aznar avisa que España está haciendo "lo posible" para que llegue el día en el que "no se puedan pagar" las pensiones

Publicado 22/03/2019 15:19:41 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha avisado este viernes de que si España continúa con la política económica actual, llegará un día en el que las pensiones "no se puedan pagar".

Aznar se refería así a los sistemas de bienestar que hay en los países europeos que, dijo, "no son sostenibles" y requieren de una reforma. A modo de ejemplo citó a España, asegurando que "si las cosas siguen como van", un día llegará un gobierno que "diga señores no se pueden pagar las pensiones".

"Estamos haciendo todos los días, todo lo posible, para que eso ocurra, y acabará ocurriendo si no se le pone remedio", apuntilló para añadir que también ocurre con la deuda, el déficit, durante la presentación de su libro 'El futuro es hoy' en un acto en Las Palmas de Gran Canaria con el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias José Manuel Soria.

Para Aznar todo ello es la consecuencia de que los liberales europeos, tras la victoria sobre la Unión Soviética y el Tratado de Maastricht, obtienen una "victoria rotunda" pero deciden "no" aprovecharla en la Unión Europea. Esto concluye, matizó, a un "atasco formidable, que es el atasco económico y social que se produce en estos momentos" donde los estados "han aumentado sus obligaciones" de tal forma, que son "incapaces de atender", siendo esto "uno de los grandes ejes de las crisis europeas" unidas a la crisis económica y financiera de 2008.