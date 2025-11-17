Las balsas de Balten ganan casi 80.000 metros cúbicos de agua tras el paso de 'Claudia' y se sitúan en el 28%

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, junto a una balsa de Balten - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Balsas de Tenerife (Balten) ha reportado este lunes un notable incremento en el volumen de almacenamiento de sus infraestructuras, sumando cerca de 80.000 metros cúbicos más de agua embalsada para el riego agrícola, elevando la capacidad total de llenado hasta el 28% (1.413.273 metros cúbicos totales).

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha calificado como "un respiro significativo para los recursos hídricos de Tenerife" las precipitaciones acontecidas con el paso de la borrasca Claudia por Canarias.

González interpreta la cifra como "el inicio de una tendencia positiva de almacenamiento, muy esperada para el sector agrícola, ya que la lluvia destensiona la situación de crisis hídrica", incidiendo en que "teniendo en cuenta que el año hidrológico comenzó en octubre, se ve el futuro con prudencia, pero estas precipitaciones han sido un alivio para la situación de estrés hídrico".

El norte de la isla ha sido el más beneficiado por las recientes lluvias.

De hecho, las balsas ubicadas en la Isla Baja y el Noreste (Valle Guerra y Tacoronte) han recogido la mayor parte de las precipitaciones, con más de 55.000 metros cúbicos, en estos dos días, para alcanzar el total de 1.011.130 metros cúbicos almacenados, lo que representa un 2% de llenado para las balsas de estas zonas.

En la zona sur, las balsas han pasado de un 23,7% de almacenamiento antes de la borrasca, al 25,1% actual, con un volumen acumulado en esta zona que supera los 402.000 metros cúbicos.