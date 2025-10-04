Las balsas de Tenerife cierran septiembre al 28% de su capacidad, en una situación "óptima" frente al otoño - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de agua destinadas al riego agrícola en Tenerife, gestionadas por la empresa pública BALTEN, han iniciado octubre con un nivel de almacenamiento del 28% de su capacidad total.

Este registro, que asciende a 1.410.383 metros cúbicos, marca el mejor dato para el mes de octubre en los últimos tres años, según ha destacado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha celebrado, asimismo, los pasos dados en el marco de la emergencia hídrica que fue decretada en la isla, y que permitieron afrontar el verano con "garantías" en la distribución de agua de riego para agricultores.

González ha agregado, en este sentido, que "en base a estos datos, la situación "es óptima" para afrontar el otoño con garantías de suministro. Ha matizado que "históricamente, a partir de octubre, el consumo de agua para riego disminuye notablemente gracias al descenso de las temperaturas, lo que permite a las balsas comenzar un periodo de almacenamiento que se prolonga hasta la primavera, siempre sujeto a que haya precipitaciones durante esta estación.

Según informa el Cabildo tinerfeño, la cifra actual de almacenamiento es "significativamente superior" a la registrada hace un año, ya que, en octubre de 2024, se situaba en el 19%. Y esta mejora, recalcan, es notable en la mayoría de las zonas de la isla.

De este modo, la comarca del noreste presenta casi un 50% más de almacenamiento que el año anterior, Icod-La Guancha ha incrementado su nivel en un 24%; la zona Sur (Las Galletas-Valle San Lorenzo) se sitúa en un 23,3%, superando el 17% de 2024, y la comarca de Vilaflor comienza el mes en un 20,8%, un 12,4% más que en octubre de 2024.