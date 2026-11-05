Las balsas de Tenerife comienzan noviembre por encima del 35% de su capacidad, con 1,7 millones de metros cúbicos

Archivo - Las balsas de Tenerife alcanzan el 71% de su capacidad en mayo de 2025 - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estado de almacenamiento de las balsas de Tenerife, gestionadas por la empresa pública BALTEN, se sitúa en un total de 1.774.753 metros cúbicos, lo que representa un 35,2% de la capacidad total de almacenamiento disponible en la red insular de balsas de titularidad pública para el riego agrícola.

El desglose de los datos por ámbitos territoriales desvela que la zona norte cuenta con 1.129.807 metros cúbicos almacenados, lo que supone el 32,9% de la capacidad de las balsas de esa zona, mientras que la zona sur almacena 644.495 metros cúbicos, un 40,2%, según ha informado el Cabildo en una nota.

La zona norte concentra el 63,7% del volumen total almacenado en la isla, frente al 36,3% de la zona sur. En ese sentido, se destaca que la balsa de Valle San Lorenzo, en el municipio de Arona, comenzó a almacenar agua el pasado mes de octubre, una vez que finalizaron las obras de sustitución de su lámina de impermeabilización.

El volumen actual supera el registrado en la misma fecha del año anterior (1 de noviembre), cuando las reservas almacenadas eran de 1.334.421 metros cúbicos, el 26,5% de la capacidad total de almacenamiento. Esto supone un incremento de 440.332 metros cúbicos (+8,7%) respecto al ejercicio precedente.