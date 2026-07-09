Banco de España augura un crecimiento estable hasta 2028 y cree que la construcción "tiene que crecer más"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la presentación del capítulo de productividad del Informe Anual 2025, a 9 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Escrivá ha presentado el capítulo “El reto de la - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha augurado este jueves que la economía española crecerá de forma estable, al menos este año y el siguiente, a tasas superiores del 2% gracias a que el consumo interno sigue "robusto" y la buena tasa de ahorro de las familias, si bien ha indicado que el sector de la construcción "tiene que crecer más".

En un coloquio con motivo de la presentación en Tenerife del informe anual de la institución ha dicho que la demanda interna "tiene recorrido", la inversión sigue creciendo y "no hay problemas de financiación" con tipos de interés en el entorno del 2%.

Ha apuntado que las economías "están aguantando bien" pese a la "disrupción" de la guerra de Irán, especialmente España, dado que el consumo sigue girando en torno al "ocio" y también se consolida como destino de "nómadas digitales". "Es el mundo post covid, el viento nos sopla de cola", ha comentado.

Sobre el sector de la construcción, ha admitido que quedó "tocado" tras la crisis financiera de 2008, lo que redujo su tamaño, y ahora se enfrenta también a problemas como la falta de trabajadores y la escasa rentabilidad por lo que "no puede acompañar" la recuperación de la demanda, con un déficit de 150.000 viviendas y unos precios que crecen "a ritmo altísimo" y por encima de la renta ciudadana.

Ha fijado como "prioridad" el desarrollo de la construcción industrializada, que "tiene que ir más rápido", pero "las carencias son muy grandes", con menos personal que en 1999 y cuando el empleo crece a tasas superiores al 3%.

Asimismo ha reprochado la falta de parque público de vivienda con una casa por cada 65, cuando en Holanda es una de cada tres y ha apelado a mejorar la "sintonía" entre a las administraciones públicas porque tanto Gobierno central como autonomías y ayuntamientos "no son ágiles para generar oferta", tanto en la construcción como en la disponibilidad de suelo y concesión de licencias urbanísticas.

No ha obviado que en España "cuesta deslindar niveles competenciales" porque es el país más descentralizado de la UE y pedido mirarse en el espejo de Dinamarca y Suecia, los "más eficientes" en el gasto, con "más calidad institucional" y una forma de reglar la economía "muy superior".

En cuanto a los fondos Next Generation ha admitido que "se acaban" y que los que vienen "son menores" y ahora toca analizar si se han asignado "correctamente" y cuáles han sido sus "efectos" para propiciar la atracción de inversión privada en los próximos años.